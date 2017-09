Kylie Jenner enceinte : Baby bump discret, main dans la main avec Travis Scott

En couple depuis cinq mois seulement, Kylie Jenner et Travis Scott deviendront parents en février 2018. Toujours selon TMZ et People, le couple a confié à son entourage qu'il attendait une petite fille. Une énième princesse pour la momager du clan Kardashian, Kris Jenner, qui est déjà grand-mère de six enfants : North et Saint, les enfants de Kim K et Kanye West (qui accueilleront en janvier 2018 une deuxième fille grâce à une mère porteuse) ; Mason, Penelope et Reign, les trois enfants de Kourtney et Scott Disick ; puis Dream, fille de Rob et de Blac Chyna.