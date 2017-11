Kylie Jenner enceinte et déprimée ? "Elle se sent tellement seule"

Ce sont des informations (à prendre avec des pincettes) qui ont été livrées jeudi 9 novembre 2017 par le site Radar Online. Selon le média, Kylie Jenner vivrait difficilement sa première grossesse. Celle qui a toujours été habituée à briller sous la lumière des projecteurs aurait beaucoup de mal à rester à l'abri des regards indiscrets. Pour rappel, la jeune femme de 20 ans n'a toujours pas confirmé qu'elle attendait un heureux événement avec le rappeur Travis Scott. Sa grossesse, tout comme celle de sa soeur Khloé (33 ans et enceinte de Tristan Thompson), devrait être annoncée dans un épisode spécial de L'Incroyable Famille Kardashian, émission qui vient d'être reconduite suite à la signature d'un deal record à 150 millions de dollars.

D'après Radar Online, la soeur de Kim K subirait de grands pics de stress. "Kylie est une épave émotionnelle en ce moment. Elle ne sait pas quoi faire ni à qui faire confiance, elle se sent très vulnérable", a-t-on déclaré. Si elle est heureuse de fonder une famille avec son petit ami (qu'elle fréquente depuis seulement sept mois), elle appréhende également "ce grand changement de vie" qui lui cause du tracas. "Son jeune âge se ressent", a-t-on ajouté.

Toujours selon l'informateur, Kylie Jenner est "effrayée" et se "sent tellement seule" par moments. En demande d'attention et très dépendante des autres, la future maman a bien tenté de se tourner vers sa mère pour trouver du réconfort. "Kylie essaye de se reposer sur Kris, mais Kris a été très claire sur le fait qu'elle n'a simplement pas le temps de gérer tout ça", a-t-on conclu. En définitive, la benjamine du clan Kardashian (qui a récemment accusé le Daily Mail d'avoir photoshoppé les photos de sa dernière sortie) doit prendre son mal en patience. En attendant de faire son grand come-back, elle continue de tout faire pour détourner l'attention de sa grossesse. Après tout, business is business !