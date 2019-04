Kylie Jenner et Stormi : Déclaration d'amour géante à Travis Scott

"Quel cadeau offrir à une personne qui a déjà tout ?", s'est sûrement demandée Kylie Jenner. Pour son chéri Travis Scott, la bombe mise tout sur l'effet de surprise. Pour ce faire, elle lui a souhaité un joyeux anniversaire en affichant un portrait de leur fille Stormi et d'elle sur un panneau publicitaire.

Travis Scott (de son vrai nom Jacques Webster II) aura 27 ans le mardi 30 avril. Les festivités ont commencé dès jeudi dernier, avec une soirée surprise sur le thème des super-héros de la saga animée Avengers. Cette semaine également, "La Flame" (le surnom de Travis) a découvert un nouveau cadeau fait par sa compagne.

Kylie Jenner a affiché, sur un panneau publicitaire au croisement des boulevards Santa Monica et La Cienega à West Hollywood, une photo de leur fille Stormi (1 an) et d'elle. Le message "Joyeux anniversaire papa, avec amour, maman et Stormi" est inscrit sur l'image en noir et blanc.

Travis Scott l'a pris en photo, un cliché qu'il a partagé avec ses plus de 16 millions d'abonnés Instagram.