Kylie Jenner et Travis Scott : Découvrez l'intérieur de leur nouvelle villa

Les couples de stars sont très actifs sur le marché de l'immobilier ! Après Nick Jonas et Priyanka Chopra, Justin Bieber et Hailey Baldwin, Kylie Jenner et Travis Scott investissent dans la pierre à leur tour. Découvrez l'intérieur de la nouvelle maison des parents de Stormi...

Le scoop est signé TMZ ! Le site américain révèle que Kylie Jenner et Travis Scott ont fait l'acquisition d'une maison située à Los Angeles, dans le quartier de Beverly Hills Post Office, pour la somme de 13,45 millions de dollars (près de 12 millions d'euros). La superstar de 21 ans et son compagnon rappeur ont investi 50% chacun.

Construite en 1971, la demeure avait été mise en vente en 2017 pour 16,9 millions de dollars par une société de développement local, après des travaux de rénovation. Située au bout d'une impasse, cachée derrière de grands murs et de hautes portes, elle offre à ses nouveaux propriétaires une précieuse intimité. À l'intérieur de la maison, Kylie Jenner, Travis Scott et leur fille de 8 mois jouiront d'un espace de près de 900 m².

Les Webster (du vrai nom de Travis Scott, né Jacques Webster) disposent de sept chambres – dont une suite parentale à l'étage de plus de 210 m² – et dix salles de bain. La petite famille occupera également son nouveau grand salon, une cuisine de chef équipée, une salle de sport, une salle de massage, un bureau, un home cinéma, une bibliothèque ainsi qu'une cave à vin. L'extérieur de la maison comprend une piscine avec spa encastré, des jardins à la française, un garage pour trois voitures et une maison d'amis.

Stormi, qui prépare son tout premier Halloween, aura tout l'espace pour grandir et s'amuser avec ses cousines (les filles de Kim Kardashian et Kanye West et de Khloé Kardashian et Tristan Thompson, Chicago et True Thompson), ou un(e) futur(e) petit(e) frère ou soeur !