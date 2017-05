Kylie Jenner et Travis Scott in love : Roucoulades publiques à Miami

Lorsqu'elle n'est pas occupée à peaufiner la sortie des derniers produits de sa ligne de cosmétiques, Kylie Jenner quitte précipitamment Los Angeles pour profiter de son temps libre avec son nouveau chéri, le rappeur Travis Scott.

Après Indio et Houston, le couple s'est ainsi rendu à Miami pour un séjour décontracté chez des amis. Accueillis comme des rois chez le célèbre entrepreneur David Grutman et son épouse Isabela Rangel, la bimbo de 19 ans et le chanteur de 25 ans ont été photographiés lundi 8 mai à la sortie d'un restaurant avant d'embarquer à bord d'un yacht avec toute leur bande.

Complices et tendres, la petite soeur de Kim K et l'interprète d'Antidote étaient apprêtés de tenues assorties et Kylie Jenner avait troqué son brun naturel contre une longue perruque blonde. Coiffée d'un bonnet, la starlette américaine a ensuite été repérée en train d'embrasser son boyfriend lors de la soirée, comme l'a souligné le Daily Mail.