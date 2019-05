Kylie Jenner fiancée à Travis Scott ? La (grosse) bague qui sème le doute !

Après un bébé, le mariage ? Kylie Jenner a laissé planer les rumeurs de fiançailles avec Travis Scott, en publiant une story sur son compte Instagram, vendredi 3 mai 2019. Alors qu'elle faisait la promotion de sa marque (qui l'a rendue milliardaire à 21 ans), la cadette Kardashian a laissé entrevoir une bague très imposante sur son annulaire gauche. Il n'en fallait pas plus pour lancer les rumeurs d'union sacrée entre la businesswoman et le rappeur, qui cartonne toujours avec son album Astroworld.

Kylie a débuté son idylle avec Travis Scott, 28 ans, en 2017, quelques jours après avoir terminé sa longue relation avec le rappeur Tyga. Les fans de L'Incroyable Famille Kardashian le savent, la jolie brune a toujours voulu être maman. Un projet qu'elle a pu concrétiser avec Travis, qui se trouve être un excellent père pour Stormi (1 an), elle a d'ailleurs récemment évoqué l'idée d'avoir un nouvel enfant. "Te regarder évoluer en tant que partenaire, ami, fils et père que tu es aujourd'hui est épanouissant. Je t'aime et je suis si fière de toi. Allons faire l'amour partout et faisons un autre bébé", avait écrit Kylie Jenner sur son compte Instagram, à l'occasion de l'anniversaire de sa moitié. Travis avait répondu : "Je t'aime ma bonne à marier/maman. Nous ferons rage pour toujours", avec un emoji d'une mariée, d'une planète et d'une fusée. Tous les éléments semblent donc converger vers la confirmation de fiançailles.

"La grossesse de Kylie a été l'un des secrets les mieux gardés du XXIe siècle", avait réagi Kim Kardashian, impressionnée, dans un épisode de leur émission de télé-réalité. Kylie aurait ainsi développé un talent pour garder de grandes nouvelles secrètes. Personne n'avait rien su de sa grossesse jusqu'au jour de la naissance de son adorable Stormi, le 1er février 2019, lorsqu'elle avait publié une vidéo retraçant les neuf mois précédents. Peut-être appliqueront-ils la même politique à propos de leur mariage ?