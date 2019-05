Kylie Jenner : Irrésistible dans une robe hors de prix !

"Quand on aime, on ne compte pas !", dit le dicton. Kylie Jenner l'applique en matière de mode. La jeune maman star a récemment fait craquer les internautes grâce à une robe ultrasexy... et surtout hors de prix !

Dimanche 26 mai 2019, Kylie Jenner a été photographiée à Los Angeles, descendant d'une voiture. La bombe de 21 ans venait d'arriver à un restaurant pour dîner. Elle portait une ravissante robe orange à l'effet mosaïque, au décolleté plongeant et dotée d'ouvertures latérales. Des chaussures Yeezy (la marque de son beau-frère Kanye West) complétaient sa tenue du soir.

Avant de sortir, Kylie Jenner a immortalisé son look torride en photos, des images qu'elle a publiées sur Instagram, au grand bonheur de ses plus de 136 millions de followers. Certains internautes se sont empressées de mener une enquête pour trouver le nom du créateur de cette robe. Le Britannique Julien Macdonald l'a conçue et présentée dans sa collection printemps-été 2019.

L'article est en vente, au prix de 13 230 euros.