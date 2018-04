Kylie Jenner, jeune maman gourmande, révèle combien de kilos elle veut perdre

A tous les fans qui se demandaient quand Kylie Jenner reprendrait ses bonnes vieilles habitudes, à savoir celles de poser sexy sur les réseaux sociaux : il faudra encore attendre un tout petit peu.

Deux mois après avoir donné naissance à son premier enfant, une adorable petite Stormi dont le visage est désormais bien connu des internautes et dont le papa est le rappeur Travis Scott (son chéri depuis tout juste un an), la jeune femme de 20 ans n'est pas encore pleinement satisfaite de sa ligne post-grossesse. Comme elle l'a révélé dans ses stories Snapchat et Instagram vendredi 6 avril 2018, la star de télé-réalité a pour objectif de perdre encore quelques kilos. "Je dois perdre 9 kilos mais ça m'a l'air trop délicieux", a-t-elle confié avant de déguster un gâteau qui venait de sortir du four.