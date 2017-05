Kylie Jenner : Kendall, Bella Hadid... Son clan uni pour les 25 ans de son chéri

Travis Scott... Le nouveau Tyga ?

La veille, King Kylie passait aussi la journée et la soirée avec son nouvel amoureux. La brune aux courbes voluptueuses accompagnait Travis Scott à Waltham où il a donné un concert à l'université de Bentley à l'occasion du Spring Day annuel. Coïncidence ou non, son ex le rappeur Tyga s'y produisait justement pour la même occasion, au même endroit, il y a de cela quatre ans maintenant... Kylie et Travis sont arrivés bras-dessus bras-dessous sur le parking de l'établissement avant d'aller ensuite faire la fête au club Bijou, où le rappeur était attendu.

"Il voulait beaucoup d'intimité à sa table. Ils ont beaucoup parlé, c'était une vraie conversation. Ils ont aussi dansé et semblaient très épris l'un de l'autre. Il ne s'est pas produit sur scène, il est juste venu faire la fête avant de repartir ensemble dans la même voiture", confie un clubber au magazine People. Voilà qui devrait faire encore un peu plus rager l'interprète de Rack City, dont Kylie Jenner s'est séparée pour la énième fois il y a quelques semaines, après trois ans d'une romance en dent de scies.