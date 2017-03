Kylie Jenner les fesses à l'air : La reine du belfie surpasse Kim Kardashian

Il était temps pour Kim Kardashian de passer le relai. Depuis son rocambolesque braquage à Paris, la star de l'Incroyable Famille Kardashian s'est offert une nouvelle image bien moins sulfureuse qu'à ses débuts. La socialite de 36 ans, qui a connu le succès après la diffusion de sa sex-tape avec son ex Ray J, fait désormais de sa famille son principal atout marketing.

Sur les réseaux sociaux, elle a remplacé ses photos sexy par celles de ses enfants North (3 ans) et Saint (1 an) et son mari Kanye West. De quoi libérer de la place pour la benjamine du clan Kylie Jenner, dont la côté de popularité ne cesse de grimper en flèche ces dernières années. De quoi faire de l'ombre à son aîné, qui reconnaissait l'an dernier déjà, que c'est elle qui prendrait le relais.

Chose promise, chose due ! La petite soeur de Kendall Jenner surfe sur la vague de son aîné en faisant de ses formes plus que généreuses sa force de vente. Sur la page Instagram de sa boutique en ligne, la redoutable femme d'affaires à la tête d'un empire de produits dérivés a dévoilé les derniers Tee-shirt de sa collection, à son effigie forcément.

Le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils sont très osés puisqu'elle a fait imprimer une photo d'elle les fesses à l'air, sur des Tee-shirts tout simple. Une "édition limitée" qui n'a rien d'exceptionnel sinon la taille de son imposant fessier, sans cesse visé par des rumeurs de chirurgie esthétique. Ce dont elle se défend, bien évidemment.