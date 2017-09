Kylie Jenner : Lèvres gonflées et traits déformés, ses excès brillent au naturel

À tout juste 20 ans, Kylie Jenner ne mène pas une vie comme les autres jeunes femmes de son âge. Passée par la case bistouri dès l'âge de 16 ans, la petite soeur de Kim Kardashian n'a pas cessé de se métamorphoser sous l'oeil médusé des fans au cours des trois dernières années, niant chaque fois avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour remodeler ses seins, ses fesses ou son visage.

Star incontournable des réseaux sociaux, suivie par plus de 120 millions de curieux sur Snapchat et à la tête d'un empire florissant avec sa marque Kylie Cosmetics (elle pourrait devenir milliardaire d'ici à 2022), Kylie Jenner semble fêter son succès à grand renfort de Botox et autres injections de collagène. Poitrine généreuse et fessier de plus en plus rebondi, la vedette de télé-réalité a mis longtemps avant d'admettre qu'elle avait effectivement refait ses lèvres, soucieuse de son apparence et traumatisée par la réflexion d'un ancien petit ami qui lui avait donné l'envie de retoucher son visage.

Une chose est sûre, la papesse du make-up n'est pas la même personne selon qu'elle est au naturel ou au contraire très maquillée. Repérée mardi 12 septembre dans les rues de Calabasas lors d'une journée shopping avec son ami Harry Hudson, Kylie Jenner est apparue avec des lèvres gonflées, des traits déformés et des pommettes trop relevées. Trop retouchée pour son jeune âge, la brunette fait peine à voir. Un véritable gâchis pour celle qui était autrefois si jolie...