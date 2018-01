Kylie Jenner lynchée : "Ton bébé ressemblera à l'ancienne version de toi !"

Elle a beau avoir disparu des radars depuis plusieurs mois pour vivre sa première grossesse à l'abri des caméras, Kylie Jenner ne cesse d'être au centre des conversations. Alors que son accouchement est prévu pour le mois prochain, la star de télé-réalité a notamment dû faire face aux spéculations qui la disaient séparée du père de son bébé, le rappeur Travis Scott. Si elle n'a pas directement commenté ces rumeurs, la petite soeur de Kim Kardashian ne devrait pas apprécier les derniers propos tenus par l'animatrice Wendy Williams dans son talk-show, diffusé mercredi 10 janvier 2018.

Elle mène la vie d'une femme de 35 ans

En grande forme, l'actrice et humoriste s'est penchée sur la grossesse de la jeune femme avec une bonne dose de sarcasme. Dans un premier temps, Wendy Williams a commenté les rumeurs de séparation, déclarant que Travis Scott avait certainement dû prendre ses jambes à son cou lorsque sa petite amie lui a annoncé qu'elle attendait un bébé après quelques semaines de relation seulement. Puis vint le moment où l'animatrice a ironisé sur la vie déjà bien remplie de la fondatrice de Kylie Cosmetics, tombée enceinte à 19 ans et accro à la chirurgie esthétique depuis ses 16 ans. "Elle a 20 ans, mais elle mène la vie d'une femme de 35 ans. Elle est exposée à la télévision depuis qu'elle a 10 ans et en plus elle a déjà subi une grande transformation physique", a-t-elle déclaré. Avant d'attaquer Kylie Jenner sur sa plus grande faiblesse : "Tu peux faire ce que tu veux [au visage], mais le bébé ressemblera toujours à l'ancienne version de toi", a-t-elle lâché.

Une réflexion cruelle lorsqu'on sait que la principale intéressée a toujours pris très à coeur ce que les gens pensent d'elle. Selon The Hollywood Life, la famille de Kylie Jenner serait furieuse des propos blessants tenus par Wendy Williams et consolerait une future maman "traumatisée". "Difficile de savoir ce qui la contrarie le plus, que l'on dise que Travis ne veut plus d'elle ou qu'on parle de ce à quoi le bébé ressemblera", a déclaré une source qui rappelle que Kylie était autrefois "harcelée à l'école" à cause de son physique.

Je ne me sentais pas belle

En septembre dernier, la bimbo américaine avait évoqué les raisons pour lesquelles elle avait choisi d'avoir recours à la chirurgie esthétique dans un épisode de sa télé-réalité The Life of Kylie. "J'avais 15 ans et je n'étais pas à l'aise avec mes lèvres. Elles étaient vraiment petites. C'était l'un de mes premiers baisers et le garçon m'a dit : 'Je ne pensais pas que tu embrassais si bien, tu as de si petites lèvres'. Je l'ai très mal pris. Ça m'a beaucoup affectée, je ne me sentais ni désirable, ni belle", avait-elle alors déclaré. Si elle a fini par admettre qu'elle avait bien refait ses lèvres, Kylie Jenner n'a jamais évoqué publiquement d'éventuelles autres opérations, même si les photos parlent d'elles-mêmes. Outre sa poitrine, la jeune femme aurait également refait ses fesses, quelque chose qu'elle a toujours fermement nié.