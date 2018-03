Kylie Jenner maman : Premiers portraits de sa petite Stormi, à croquer

A seulement 20 ans, Kylie Jenner rêvait déjà depuis quelque temps de devenir maman selon les dires de ses amies les plus proches. Alors quand la plus riche du célèbre clan Kardashian-Jenner est tombée enceinte de son compagnon Travis Scott, elle a fait le choix de vivre cette grossesse à l'abri de tous les regards, alors même qu'elle est suivie par des millions d'abonnés sur Twitter, Instagram et Snapchat. Sachant que son ventre rond ferait l'objet de toutes les convoitises, elle s'est notamment retranchée chez sa maman pour se préserver, mais aussi assurer la sécurité de son bébé.

Maman depuis le 1er février 2018 d'une petite fille prénommée Stormi, qu'elle a présentée au monde entier dans une vidéo qui compte plus de 61 millions de vues à ce jour, Kylie Jenner n'a pas tardé à reprendre ses bonnes vieilles habitudes. D'abord pour communiquer sur son business le plus florissant, sa marque de cosmétiques Kylie Cosmetics, et la sortie de sa nouvelle collection The Weather Collection inspirée par sa fille ; ensuite pour dévoiler sa silhouette post-grossesse et enfin partager son bonheur d'être maman avec son incroyable communauté.

La starlette multimillionnaire a publié une courte séquence sur ses pages Snapchat et Instagram le 3 mars dans laquelle elle dévoile, comme elle ne l'avait encore jamais fait, le visage de Stormi. La filmant au plus près, Kylie Jenner craque littéralement pour son adorable bébé qui vient de fêter son premier mois d'existence. Suçant une imposante tétine, les mains camouflées, sans doute pour qu'elle ne se griffe pas, Stormi est attirée par l'objectif de sa maman. La baby girl n'a pas fini de voir des smartphones avec sa famille complètement accro aux réseaux sociaux...