Kylie Jenner oublie les accusations de plagiat en montrant son imposant fessier

En l'espace de deux ans à peine, Kylie Jenner s'est métamorphosée en une femme au style assuré, son visage et son corps ayant considérablement changé de forme. Jusqu'à présent, la vedette de télé-réalité a seulement admis avoir refait ses lèvres et a toujours nié avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour retoucher sa poitrine ou bien encore ses fesses. "Je n'ai pas eu recours à des implants fessiers. Vous savez, lorsque j'étais plus jeune, je pesais seulement 54 kilos. J'étais vraiment mince. Maintenant, j'avoisine les 60 kilos. Mais ça me va, j'aime les rondeurs", avait-elle déclaré en octobre dernier au magazine Complex. Difficile d'y croire...

La publication de ces nouvelles photos très sexy survient quelques heures après que la chérie de Tyga a tenté de se racheter une conduite auprès de Vlada Haggerty, une maquilleuse américaine qui l'avait accusée par deux fois de plagiat. Kylie Jenner s'est en effet largement inspirée des dessins de sa consoeur pour copier les graphismes de sa ligne de maquillage, Kylie Cosmetics. Vendredi, elle a ainsi décidé de faire un peu de publicité à sa rivale en encourageant ses 84 millions de followers à visiter la page de Vlada Haggerty. De quoi, peut-être, s'éviter un gros procès...