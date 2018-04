Kylie Jenner : Première fête de Pâques pour l'adorable Stormi

Née le 1er février dernier, la fille de Kylie Jenner et Travis Scott est l'un des enfants de stars les plus populaires sur les réseaux sociaux ! Sa cote a encore grimpé ce week-end grâce aux images de son tout premier week-end de Pâques. L'adorable Stormi Webster a célébré l'événement en compagnie de ses parents, émerveillés...

Dimanche 1er avril, les Kardashian ont fêté Pâques en famille, au domicile de la grand-mère et momager (contraction des mots mom et manager) Kris Jenner, à Calabasas. Kylie Jenner, son compagnon rappeur et leur bébé de tout juste 2 mois étaient de la partie, rejoints par Kourtney, Kim Kardashian, leurs enfants et Khloé Kardashian, enceinte. Kylie a partagé plusieurs vidéos souvenirs sur Snapchat.

Sur ces images, la jeune maman de 20 ans et Travis Scott (25 ans) admirent la craquante Stormi, portée par son papa et vêtue d'une petite robe blanche.

"La Flame" (le surnom de Travis Scott) couvre sa fille de baisers dans une seconde vidéo.