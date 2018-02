Kylie Jenner : Premières photos stylées après l'accouchement

Kylie Jenner a profité de sa grossesse pour disparaître. La retraite médiatique est arrivée à son terme. La jeune maman fait son retour sur les réseaux sociaux, où elle a publié ses premières photos post-accouchement.

Kylie a été surprise à Los Angeles ce lundi 12 février. La jolie brune de 20 ans était accompagnée de son amie mannequin Jordyn Woods. Les deux bombes remontaient à bord du véhicule Bentley de Kylie, dans laquelle elles ont improvisé un shooting photo.

Kylie Jenner a publié deux des clichés sur Facebook et Instagram. La petite amie de Travis Scott et maman de Stormi Webster (née le 1er février) porte une veste et un jogging rouge grenat adidas x Gosha Rubchinskiy, un sac blanc Louis Vuitton et des baskets Chanel.

Une avalanche de like et de commentaires d'admirateurs célébrant ce come-back virtuel s'est abattue sur les images publiées sans légende.