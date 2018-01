Kylie Jenner prête à accoucher ? Emballement autour d'une naissance prématurée

Contrairement à sa grande soeur Khloé Kardashian, Kylie Jenner n'a toujours pas confirmé officiellement sa grossesse et les rumeurs vont bon train sur le sujet.

Alors que certains suspectaient déjà à la fin du mois de décembre que la starlette américaine de 20 ans en couple avec le rappeur Travis Scott avait accouché en secret, la Toile s'est de nouveau emballée le vendredi 12 janvier.

Tout est parti d'une page de fans sur Facebook, The Morning Breathers, sur laquelle un membre aurait publié la capture d'une conversation avec un ami qui travaillerait à l'hôpital Cedars Sinai de Los Angeles, où Kylie Jenner aurait été conduite pour cause d'accouchement imminent. La spéculation n'a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux et à prendre de l'ampleur notamment sur Twitter.

Toujours sur le coup dans ce genre de dossiers brûlants, TMZ a mené l'enquête pour connaître la véracité de la rumeur. Très bien informé lorsqu'il s'agit du célèbre clan Kardashian-Jenner – c'est lui a qui a révélé la grossesse de Kylie Jenner et celle de Khloé Kardashian mais aussi l'arrivée d'un troisième enfant pour Kim Kardashian et Kanye West – le site américain a livré très rapidement sa réponse. Non, Kylie Jenner n'a pas été conduite à l'hôpital en vue d'un accouchement !

Plusieurs sources proches de la starlette et de son compagnon Travis Scott ont confirmé qu'aucun accouchement prématuré n'a commencé et que la naissance du premier enfant du jeune couple n'est pas prévue pour le mois de janvier mais pour mars.