Kylie Jenner s'essaie à un nouveau régime en vogue

Kylie Jenner est-elle prête à changer son fusil d'épaule ? La bombe de l'Incroyable Famille Kardashian semble au moins décidée à essayer. Sur les réseaux sociaux, la jeune entrepreneuse accusée de plagiat, d'ordinaire grande amatrice de cheeseburgers et de poulet frit, s'est essayée au régime vegan, qui consiste à ne manger aucun aliment d'origine animale.

"Je m'essaie à ce truc vegan avec des tacos vegan", a-t-elle écrit sur Snapchat en légende d'une photo des tacos en question, accompagnés d'une petite salade et d'un grand jus d'orange. La petite soeur de Kendall Jenner n'a pas précisé si elle allait persévérer dans sa tentative où si elle en resterait là à l'avenir.

Rappelons toutefois que la seule consommation d'aliments végétaux ne fera pas de King Kylie une véritable végétalienne car les adeptes de ce mode de vie ne s'en tiennent pas qu'à un simple côté alimentaire. Ils excluent aussi toute exploitation et maltraitance envers la cause animale, que ce soit notamment les produits de beauté encore trop souvent testés sur les animaux ou les vêtements.

Sacs et chaussures en cuir, veste en fourrure, etc., sont tout bonnement proscrits ! Cela risque d'être d'autant plus difficile qu'on connaît la passion de la torride brunette de 19 ans pour la mode dans son ensemble, et la fourrure en particulier, contrairement à sa grande demi-soeur Khloé Kardashian - qui ne porte plus que de la fausse après avoir vu un reportage de la PETA et ne mange plus de viande rouge non plus. Qui sait ? Peut-être finira-t-elle, à l'avenir, par faire entendre ses arguments au reste du clan...