Kylie Jenner, sa grossesse confirmée : "Elle est enceinte de presque cinq mois"

Vendredi 22 septembre, le site TMZ annonçait en grande pompe la grossesse de Kylie Jenner, qui attend son premier enfant avec son nouveau compagnon, le rappeur Travis Scott. En couple depuis près de six mois, les tourtereaux avaient annoncé l'heureux événement à des amis, qui ont eux-mêmes vendu la mèche à la presse.

Aujourd'hui, ce sont des sources directement connectées à la famille Kardashian-Jenner qui confirment la grossesse de la benjamine du clan. Mardi 26 septembre, TMZ persiste et signe : à tout juste 20 ans, la petite soeur de Kim Kardashian s'apprête bien à devenir maman, et ce sera effectivement une petite fille.

Par la même occasion, nos confrères américains révèlent que "Kylie est enceinte de presque cinq mois". Une grossesse déjà bien avancée pour celle qui a passé ces dernières semaines à dissimuler ses formes naissantes sous des vêtements très amples. Son accouchement devrait donc avoir lieu en février prochain, tandis que sa grande soeur Kim K et son beau-frère Kanye West accueilleront leur troisième enfant, une autre petite fille, en janvier.

Hasard du calendrier ou simple boulette, un représentant de Caitlyn Jenner a également confirmé la grossesse de Kylie Jenner, assurant auprès du tabloïd The Sun que sa cliente avait été informée de cette nouvelle "il y a un certain temps". De son côté, Kris Jenner avait refusé d'en dire plus lorsque son collègue de la chaîne E! Entertainment, Ryan Seacrest, lui avait envoyé un texto en direct de son émission Live! with Kelly & Ryan lundi 25 septembre afin d'en avoir le coeur net. "Kylie ne confirme rien", a simplement répondu la momager par écrit. Le jeu typique du chat et de la souris pour une famille qui ne vit que pour et grâce à l'attention des médias....