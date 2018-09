Kylie Jenner : Sa maman, Kris, a sorti sa petite Stormi lors de l'accouchement

Kris Jenner était aux premières loges pour la naissance de sa petite-fille Stormi.

Après avoir vécu une grossesse volontairement cachée, Kylie Jenner a accouché le 1er février 2018 à Los Angeles... en présence de sa maman. Cette dernière raconte cette journée inoubliable dans un nouvel épisode de leur émission de télé-réalité Keeping up with the Kardashians (L'Incroyable Famille Kardashian) diffusée sur E!.

Dans un court extrait publié par la chaîne américaine en attendant l'épisode intégral qui sera diffusé outre-Atlantique dans la soirée du 23 septembre prochain, Kris Jenner (62 ans) partage ses confidences avec deux autres de ses filles : Kim (37 ans) et son aînée, Kourtney (39 ans). "Elle s'en est très, très bien sortie. Elle n'arrêtait pas de dire : 'Je ne ressens aucune douleur.' C'était vraiment étrange", se souvient-elle. Du haut de ses 20 ans, Kylie Jenner a su garder son calme malgré les contractions qui étaient pourtant violentes aux dires de sa maman.

Présente dans la salle d'accouchement après avoir accompagné sa fille durant toute sa grossesse, lui assurant la sécurité dont elle avait besoin, Kris Jenner a participé activement à la naissance de Stormi. "J'ai accouché le bébé, je l'ai fait sortir", a-t-elle révélé à Kim qui n'était pas au courant de ce détail et semble quelque peu dégoûtée.

Aujourd'hui âgée de 7 mois, l'adorable petite Stormi fait le bonheur de ses parents, Kylie Jenner et Travis Scott, et a la chance de pouvoir grandir entourée de ses deux petites cousines Chicago et True qui ont, à quelques semaines près, le même âge qu'elle.