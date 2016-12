Kylie Jenner : Ses photos les plus torrides de l'année 2016

Véritable phénomène auprès des jeunes Américains, Kylie Jenner a poursuivi sa folle ascension médiatique cette année en s'imposant férocement dans le monde du divertissement, de la télévision mais surtout des cosmétiques. En 2016, la starlette de 19 ans a notamment ouvert sa première boutique physique sobrement baptisée Kylie. Outre les produits de sa ligne de maquillage, la sulfureuse brunette a choisi d'élargir son business en mettant en vente de nombreux produits dérivés qui se vendent comme des petits pains : T-shirts, coques de téléphone, sous-vêtements, casquettes, pin's et même chaussettes dessinées en collaboration avec la marque de son frère Rob, Arthur George, il y en a décidément pour tous les goûts.

Si son propre empire grandit à la vitesse de la lumière, sa cote de popularité continue également d'exploser. Sur les réseaux sociaux, Kylie Jenner est en effet l'une des personnalités les plus suivies au monde. Fin octobre, elle dépassait officiellement la barre des 100 millions d'abonnés sur Snapchat, brisant tous les records. Sur Instagram, où elle totalise plus de 80 millions de followers, elle continue toujours autant d'attirer les curieux avec ses photos et vidéos qui dévoilent les coulisses de son intimité. Parmi ses projets les plus remarqués figurent également sa couverture topless pour le magazine Complex, le calendrier 2017 réalisé en collaboration avec le photographe Terry Richardson, mais aussi ses nouvelles photos en lingerie fine où elle a révélé ses seins percés.

Car la petite amie du rappeur Tyga a bien sûr de qui tenir. Bien déterminée à faire de l'ombre à son illustre grande soeur Kim Kardashian, toujours très éprouvée après le traumatisant braquage survenu à Paris en octobre, Kylie Jenner n'hésite jamais à trop en faire ou à se montrer toujours plus provocante, voire parfois vulgaire. Au programme de sa stratégie, on compte bien évidemment ses innombrables photos osées et sexy où elle dévoile sans cesse ses attributs physiques. Consciente d'être observée par des millions d'internautes, la jeune femme s'est construit une carrière et une réputation grâce aux plateformes virtuelles. Une méthode qui paye (elle aurait engrangé près de 20 millions de dollars en 2016 selon Forbes) et qui lui permet de pérenniser sa petite entreprise. Quant à ses formes toujours plus pulpeuses (a-t-elle, oui ou non, eu recours à la chirurgie esthétique pour remodeler sa poitrine et ses fesses ?), quel meilleur moyen de faire parler d'elle que de les exposer ? Une chose est sûre, la benjamine du clan Kardashian-Jenner promet d'être le membre le plus médiatisé de la famille au cours des prochains mois. On n'a pas fini d'en entendre parler...