Kylie Jenner : Son chéri lui offre un cadeau de naissance hors de prix...

Samedi 24 février, la petite soeur de Kim K était de sortie avec le père de sa fille pour déjeuner au restaurant japonais Nobu, à Malibu. La star de 20 ans et le rappeur de 26 ans étaient notamment accompagnés de la BFF de Kylie, Jordyn Woods, et du compagnon de Kris Jenner, Corey Gamble. Après le repas, Travis Scott et Kylie Jenner sont repartis à bord de la Ferrari noire que venait d'offrir le chanteur à sa chérie. Pas question de laisser cette pépite trop longtemps au garage...