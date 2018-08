Kylie Jenner : Son ex Tyga, jaloux et possessif, se rabiboche avec une playmate

Après avoir enchaîné les conquêtes, Tyga serait-il en passe de se poser ? Selon les informations rapportées le 31 août 2018 par le site du Daily Mail, l'ex-petit ami de Kylie Jenner a remis le couvert avec la playmate Carla Howe. Le rappeur et le mannequin, tous deux âgés de 28 ans, s'étaient fréquentés quelques mois l'an dernier après s'être rapprochés sur les réseaux sociaux en mars 2017, lorsque le chanteur était encore en couple avec la petite soeur de Kim Kardashian.

Après avoir officialisé son idylle en juillet 2017, le couple avait fini par rompre en janvier dernier. En cause, le comportement de Tyga qui tentait de tout faire pour "contrôler" l'image de Carla Howe. Jaloux et possessif, il aurait notamment exhorté le top à supprimer certaines de ses photos sexy sur son compte Instagram. Et à en croire les indiscrétions d'un proche, les choses ne sont pas près de changer.

Il n'a pas été 100% sincère la dernière fois

"Ils sont de nouveau ensemble mais ils se disputent beaucoup parce qu'il n'aime pas qu'elle sorte. Il y a des problèmes de jalousie. Ils reçoivent chacun beaucoup d'attention du sexe opposé et elle pense qu'ils doivent s'adapter et apprendre à se faire davantage confiance. Elle est heureuse qu'il se soit quand même amélioré et elle pense que les choses pourraient devenir plus sérieuses cette fois. Elle se sent plus à l'aise car il l'invite régulièrement à le rejoindre dans son studio où il travaille sur sa prochaine musique. Carla est une personne loyale qui donne sa chance à la romance, mais elle a parfois l'impression que ça va à sens unique parce qu'il attire beaucoup l'attention des filles et qu'il n'a pas été 100% sincère la dernière fois", a-t-on confié.

Il faut dire que Tyga n'est pas réputé pour être un modèle de fidélité. C'est d'ailleurs parce qu'il a souvent été suspecté de tromper Kylie Jenner que cette dernière a fini par mettre un terme à leur relation après quatre années passées ensemble. Aujourd'hui, la star de 20 ans n'a jamais été aussi heureuse depuis qu'elle partage la vie du rappeur Travis Scott, père de sa petite Stormi (7 mois). Le couple s'était rencontré au Coachella Festival en avril 2017.