Kylie Jenner : Son ex Tyga se vante d'avoir "beaucoup fait" pour sa carrière

A la tête d'un empire florissant avec sa marque Kylie Cosmetics et en passe de devenir grâce à elle la plus jeune milliardaire d'Amérique (c'est le magazine spécialisé Forbes qui le dit), Kylie Jenner peut soi-disant remercier son ex-petit ami, le rappeur Tyga, de tout ce succès. C'est en tout cas ce que le chanteur de 28 ans affirme : si la star de 21 ans est parvenue à décrocher les étoiles, c'est en grande partie grâce à lui.

Invité vendredi 31 août 2018 dans l'émission de radio de Nicki Minaj originalement intitulée Queen Radio (rappelons au passage que la rappeuse a elle-même donné beaucoup de son temps ces derniers jours pour tacler Kylie), Tyga a assuré qu'il avait "beaucoup fait" pour la carrière de son ex. "Elle a toujours eu une plateforme, elle a toujours été destinée à être là où elle se trouve aujourd'hui. Mais lorsque j'ai débarqué dans sa vie, je l'ai conseillée en lui disant : 'Tu pourrais faire ça, tu devrais commencer à faire ça, tu devrais coiffer tes cheveux comme ça, tu devrais faire ci.' Donc j'ai beaucoup fait avec tout ça", a-t-il lâché. En somme, un style narcissique et control freak qui colle à merveille avec les récentes révélations de la presse au sujet de sa relation avec sa nouvelle petite amie, la playmate Carla Howe.

Lancé, le papa de King Cairo (5 ans, né de sa précédente relation avec Blac Chyna) a également affirmé qu'il avait trouvé de nombreuses idées pour la marque Kylie Cosmetics mais qu'il n'était pas là pour s'en attribuer le mérite. "Je n'ai pas besoin de me connecter sur internet et de dire aux gens : 'J'ai fait ça et je suis celui qui l'a aidée à trouver les bonnes couleurs et les noms de ces contours à lèvres'", a-t-il ajouté. Alors, pourquoi le fait-il quand même à la radio ? Mystère. Il a finalement conclu : "Je ne suis pas une personne aigrie. Si on se sépare, alors on se sépare. On a passé un bon moment ensemble et on est allé de l'avant. On se porte tous les deux très bien."

Kylie Jenner et Tyga s'étaient fréquentés par intermittence entre 2014 et 2017. La petite soeur de Kim Kardashian a vite refait sa vie avec le rappeur Travis Scott, père de sa petite Stormi (7 mois) rencontré au Coachella Festival en avril 2017.