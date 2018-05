Kylie Jenner : Son garde du corps est-il le père de Stormi ? Dépassé, il réagit

La folle influence des rumeurs lancées sur les réseaux sociaux ont eu quelques répercussions cette semaine au sein de l'entourage de Kylie Jenner. Depuis quelques jours, les spéculations allaient bon train au sujet de la paternité de la fille de la star de télé-réalité, Stormi (2 mois). S'il ne fait aucun doute que le bébé est bien né de la relation de la jeune femme de 20 ans avec son compagnon Travis Scott, certains internautes voyaient (supposément) beaucoup de similarités physiques avec son ex-garde du corps, Tim Chung.

Resté très discret, lui qui refusait de répondre aux sollicitations de la presse, le jeune homme a finalement réagi aux rumeurs. Dans un message posté sur son compte Instagram, celui qui est également mannequin a fini par démentir les rumeurs selon lesquelles il serait le père de Stormi.

"Je suis une personne très réservée et je ne répondrais normalement jamais aux potins et aux histoires qui sont si ridicules qu'elles sont risibles. Par profond respect pour Kylie, Travis, leur fille et leurs familles, je tiens à préciser que mes interactions avec Kylie et sa famille étaient strictement professionnelles. Il n'y a pas d'histoire ici et je demande aux médias de ne plus m'inclure dans un récit incroyablement irrespectueux envers leur famille", a-t-il écrit.