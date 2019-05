Kylie Jenner : Son soin pour la peau jugé nocif... Les internautes en colère !

En mars dernier, le magazine Forbes attribuait à Kylie Jenner le titre de plus jeune milliardaire autodidacte de la planète ! Elle le consolide grâce à la création d'une nouvelle marque de soins pour la peau. Le lancement réussi de Kylie Skin est entaché par une polémique sur un de ses produits qualifiés de nocif...

Sur Instagram, Kylie Skin se qualifie de marque aux produits végétariens, non-testés sur des animaux, sans gluten, sans sulfate, sans paraben et approuvés par des dermatologues. Les internautes soupçonnent pourtant un exfoliant visage d'être agressif pour la peau. Le "Walnut Face Scrub" (sold out sur le site de Kylie Skin), contient des extraits de citron, d'orange, de sucre de canne et de sucre d'érable, mais surtout des noix, un ingrédient pouvant créer des microlésions et exposer la peau à des infections.

Pour ne rien arranger, Kylie Jenner fait également l'objet de critiques après publication d'une vidéo tutoriel, sur l'application du produit. En 35 secondes, la compagne du rappeur Travis Scott et maman d'une petite fille (Stormi, 1 an) montre à ses clientes comment appliquer son exfoliant visage.

Sur Twitter, les utilisateurs s'étonnent de sa manière de faire. Kylie ne laisse pas l'exfoliant agir et se rince le visage immédiatement après s'être massée le visage.