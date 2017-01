Kylie Jenner : Toute nue sous sa nuisette, la bimbo ose la transparence

Kylie Jenner n'a plus peur de se dénuder et n'hésite pas à le prouver. Grande habituée des shootings sexy et osés depuis qu'elle a atteint sa majorité en 2015, la petite soeur de Kim Kardashian a dévoilé mardi 24 janvier un nouveau cliché torride qui laisse peu de place à l'imagination.

Sur la photo publiée sur son compte Instagram (où est elle talonne désormais son illustre aînée de très près avec 84,2 millions d'abonnés au compteur), la bimbo de 19 ans prend la pose dans le salon de son immense villa d'Hidden Hills, parée d'une simple nuisette transparente noire. Sous sa tenue, la chéri du rappeur Tyga est entièrement nue, révélant des formes pulpeuses. Les bras posés au-dessus de sa tête, la jeune femme fixe l'objectif de la caméra, les cheveux tombant sur une partie de sa poitrine. Kylie Jenner a par ailleurs publié deux autres clichés, l'un où elle se tient les cheveux en arrière et l'autre où elle est un peu plus vêtue.