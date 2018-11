Kylie Jenner : Un cafard ruine l'anniversaire grandiose de sa nièce Dream

"Ma belle Dream a 2 ans", a écrit Kylie Jenner dans sa story Instagram. La jolie brune y a partagé plusieurs images de la fête de sa nièce, dont une de son cadeau (une Bentley miniature scintillante) et du festin commandé pour l'occasion. Elle a notamment filmé le gâteau de Dream, une vidéo dans laquelle apparaît un cafard marchant près du dessert. La présence de l'insecte a probablement été provoquée par la présence de nombreuses plantes, spécialement installées pour l'anniversaire.

Plusieurs internautes y ont vu une brèche pour se moquer des Kardashian et douter de leur hygiène. Dream a néanmoins vécu un moment mémorable avec ses cousins présents (la fille de Khloé Kardashian et Tristan Thompson, True, celles de Kylie Jenner, Stormi, de Kourtney Kardashian, Penelope, de Kim Kardashian, North, et les fils des deux dernières, Mason, Reign et Saint). Son père Rob Kardashian n'apparaît dans aucune des photos et vidéos de la fête.

Sa mère Blac Chyna, toujours en froid avec son ex-fiancé et sa famille, n'a pas assisté au goûter.