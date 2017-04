Kylie Jenner : Une cicatrice qui sème le doute...

Décidément, Kylie Jenner est la reine des scandales sur la Toile. Alors qu'elle publiait hier un cliché de sa cambrure de rêve sur Instagram et que ses fans avaient été nombreux à crier au scandale, jugeant que la photo avait forcément été retouchée, la benjamine du Klan reste de marbre face aux attaques...

Il y a quelques heures, la belle a publié un nouveau cliché, et c'est désormais dans un tout autre registre que ses followers l'ont attaquée. Sur la photo la mettant en scène dans une tenue signée par la marque Puma dont elle est l'égérie, la jeune femme a dévoilé (une fois de plus) son booty galbé. Et d'après les quelques tâches que l'on aperçoit sur la fesse droite, il semblerait bien que Kylie Jenner ait encore fait appel à son chirurgien préféré.

Depuis la publication dudit cliché, de nombreux internautes n'hésitent pas à se lâcher, laissant des commentaires haineux. "Elle a mis des implants", "C'est une énorme cicatrice" a-t-on pu lire sous le cliché de la petite soeur de Kim Kardashian. Mais en définitive, il ne s'agirait que d'un simple tatouage du du mot "sa-nə-tē" (santé), datant de 2015.