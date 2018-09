Kylie Jenner : Visite guidée de sa luxueuse villa

Celle qui s'apprête à devenir la plus jeune milliardaire de l'Histoire des Etats-Unis peut se permettre de ne pas regarder à la dépense : piscine à fontaines, terrain de tennis et de basket, vue sur une montagne arborée, grande demeure en pierre, large collection de voitures de luxe... La petite soeur de Kim Kardashian s'est offert à Hidden Hills un véritable manoir. Un privilège dont elle profite pleinement avec sa copine Jordyn Woods et sa fille Stormi.