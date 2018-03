Kylie Minogue en larmes : Son ex Joshua Sasse est "une tête de noeud..."

Dimanche 25 mars 2018, Kylie Minogue était l'invitée de l'émission australienne 60 minutes pour la sortie de son album Golden, le 6 avril. La popstar de 49 ans est revenue avec pudeur mais aussi quelques larmes sur sa dernière histoire d'amour avec l'acteur britannique Joshua Sasse. Le journaliste n'hésite pas le qualifier de "tête de noeud" devant la chanteuse...

Dans un teaser de l'émission, Kylie Minogue affirme avoir été "brisée" par cette rupture, officiellement d'un commun accord – Sasse l'aurait trompée et des photos compromettantes ont été publiées dans la presse britannique. Elle se montre plus nuancée dans la version intégrale de l'interview quand l'animateur lui rappelle ses récentes déclarations au Sunday Times. La chanteuse expliquait avoir fait une rapide dépression, souhaité tout arrêter avant de se reprendre comme elle le fait toujours. "Je suppose que je pourrais aussi l'expliquer en disant que c'était comme se perdre un peu. Ce n'est pas tant avoir le coeur brisé que d'être brisé tout simplement", dit-elle dans 60 minutes.

Peut-être que ce n'est pas ma destinée de rencontrer l'homme de ma vie

De son parcours amoureux, Kylie Minogue ne regrette rien : "Je suis reconnaissante. Je ne revivrais pas tout mais il y des leçons que j'ai retenues. Est-ce que parce que j'ai 49 ans que je deviens plus sage, je ne sais pas." Quand le journaliste lui fait remarquer qu'elle est une survivante, ne serait-ce que du cancer, la popstar répond avec timidité : "Je crois que j'en suis une, oui, mais il y a aussi cette part de fragilité en moi et ce n'est pas une mauvaise chose."

Durant cette interview, celle qui affirmait il y a peu croire encore en l'amour montre sa part de fragilité : "J'ai traversé cette période pourrie et je me suis juste dit 'pfff'. (...) Je sais que les gens décrivent souvent ma vie sentimentale comme un échec, mais peut-être que ce n'est pas ma destinée de rencontrer l'homme de ma vie. (...) Une part de moi y croit encore, une autre non. Peut-être que ce n'est pas pour tout le monde."

Faisant référence à Joshua Sasse, au physique extrêmement avantageux, le journaliste demande alors à la star : "Est-ce que vous ne pourriez pas arrêter de tomber amoureuse de têtes de noeud hyper séduisantes ?" Kylie Minogue répond d'un grand oui accompagné de l'un de ses sourires absolument charmants.