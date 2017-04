Kylie Minogue et le prince Andrew, le couple surprise ? De bizarres révélations

Kylie Minogue est certes en très bons termes avec la couronne d'Angleterre, mais tout de même pas en aussi bons termes ! Récemment honorée par le duc d'Edimbourg, époux de la reine Elizabeth II, qui lui a remis le prix de la Britain-Australia Society lors d'une cérémonie au château de Windsor, la chanteuse de 48 ans vivrait un début d'histoire d'amour avec l'un de leurs fils, le prince Andrew. À condition de gober cet énième scoop en toc du tabloïd australien New Idea...

Même le Daily Mail, qui ne fait pas toujours preuve de la dernière réserve, se montre très circonspect à l'égard de ces allégations qu'il juge "bizarres" : âgé de 57 ans et divorcé de Sarah Ferguson depuis 1996, le prince Andrew se serait manifesté auprès de Kylie Minogue pour lui offrir une épaule réconfortante au mois de février après la douloureuse rupture de ses fiançailles avec Joshua Sasse, fiancé volage. Depuis, les liens d'amitié préalables du duo auraient évolué et la charmante Australienne malheureuse en amour "sortirait discrètement depuis quelques semaines" avec le prince anglais, "100% enamouré", selon des indiscrétions d'une source présentée comme proche du palais. Ils seraient à ce point "inséparables" que l'interprète de Can't Get You out of My Head aurait passé plusieurs nuit avec le fils de la monarque depuis le début du mois. New Idea s'emballe déjà à l'idée de la retrouver comme invitée d'Andrew sur la liste des convives du mariage de Pippa Middleton le 20 mai prochain et en pensant combien Elizabeth II serait ravie de l'accueillir dans la famille. Ben voyons...

Les deux intéressés ne sont pas donné la peine de réagir à la folle rumeur. Le mérite-t-elle seulement ?

Ce qui est certain, c'est que l'un comme l'autre ont un parcours sentimental accidenté. Si celui de Kylie Minogue a été relativement médiatisé, au gré de ses histoires avec Jason Donovan, Michael Hutchence, Oliver Martinez, Lenny Kravitz ou encore Andres Velencoso, le prince Andrew, alias le prince playboy, n'est pas en reste. On lui a prêté nombre d'histoires – la James Bond Girl Katie Ebett, Koo Stark, Angie Everhart, Aurelia Cecil, et de nombreuses it-girls – plus ou moins avérées. Depuis son divorce avec la duchesse d'York, mère de leurs filles les princesses Beatrice et Eugenie, il a été question de relations avec la femme d'affaires Ghislaine Maxwell (impliqué dans le scandale sexuel Virginia Roberts), Amanda Staveley, le modèle de charme Denise Martell et le mannequin Alexandra Escat.