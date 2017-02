Kylie Minogue met sa rivale Kylie Jenner K.O. et remporte une âpre bataille...

C'est officiel : la bataille des Kylie s'est finalement soldée par un échec cuisant pour la petite soeur de Kim Kardashian...

À lire aussi Zara Phillips retrouve le sourire et met les voiles avec son rival Ewan McGregor

Selon le magazine People, Kylie Minogue vient en effet de remporter son bras de fer judiciaire contre Kylie Jenner. En 2016, la chanteuse de 48 ans avait contre-attaqué lorsque la starlette de 19 ans avait tenté de faire de son prénom une marque déposée en le protégeant aux États-Unis pour un usage publicitaire et marketing.

Bien déterminée à lui bloquer la voie, l'Australienne s'était défendue en expliquant que l'attribution de la marque Kylie à la vedette de télé-réalité provoquerait une confusion dans l'esprit du public. Par ailleurs, celle qui vient de rompre ses fiançailles avec l'infidèle Joshua Sasse avait affirmé que son prénom était déjà associé à de nombreux produits, tels que le titre de son premier album ou encore le nom du domaine de son site web officiel, déposé en 1996 et mis en service deux ans plus tard. Dans sa plainte, Kylie Minogue avait également indiqué que sa rivale était une simple "personnalité de télé-réalité de second rang", réputée sur les réseaux sociaux pour son "exhibitionnisme photographique" et ses "publications controversées". Autant d'arguments qui ont convaincu la justice ainsi que le Bureau américain des brevets et des marques de commerce qui viennent de donner raison à la grande soeur de Dannii Minogue.

Kylie Jenner n'aura donc, techniquement, pas le droit d'exploiter le prénom Kylie pour en faire son unique marque. La chérie du rappeur Tyga n'a toutefois pas dit son dernier mot puisqu'elle devrait prochainement faire appel de cette décision. Pas dit qu'elle parvienne à se faire entendre la seconde fois...