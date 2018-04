Kylie Minogue : Olivier, Andres, Joshua... Qui a été son "seul grand amour" ?

Ce vendredi 6 avril 2018, Kylie Minogue publie Golden, son 14e album studio annoncé par le single Dancing. Pendant toute la promotion, la popstar australienne aura parlé de sa vie amoureuse. Et pour cause. Il y a un an, elle mettait brutalement fin à ses fiançailles avec l'acteur britannique Joshua Sasse, 30 ans. Ce dernier est fortement soupçonné de l'avoir trompée comme semble l'attester une série de photos compromettantes publiée dans la presse anglaise. Et le pire, c'est qu'il en appelait, cette semaine, "à la nature de la vie" pour justifier ses actes...

Dans le nouveau numéro de ELLE, Kylie Minogue revient brièvement sur cette rupture qui fut douloureuse : "Je croyais que j'avais rencontré l'homme de ma vie et que nous allions nous marier. Et puis, on a rompu, je me suis senti brisée."

IN(LOVE)

Malgré son joli sourire, son énergie et sa joie de vivre communicative, Kylie Minogue dévoilait récemment ses doutes : "Je sais que les gens décrivent souvent ma vie sentimentale comme un échec, mais peut-être que ce n'est pas ma destinée de rencontrer l'homme de ma vie", déclarait-elle dans une émission australienne, 60 minutes. Pourtant, Kylie aura vécu de très belles histoires d'amour : avec Jason Donovan (1984-1989), Olivier Martinez (2003-2007) ou encore le mannequin espagnol Andres Velencoso (2008-2013). Au magazine ELLE, celle qui aura 50 ans en mai révèle que celui qui aura le plus compté est Michael Hutchence, le leader du groupe INXS, qui s'est suicidé en 1997. À l'époque de leur romance, de fin 1989 à 1991, l'Australie n'en croyait pas ses yeux de voir la si sage Kylie dans les bras de la rockstar sulfureuse. Et pourtant, et ce n'est pas la première fois qu'elle le dit, Michael conserve une place particulière dans son coeur : "Je porte toujours la bague qu'il m'avait offerte", révèle-t-elle dans ELLE.

Bien sûr, un lien à part s'est également noué avec Olivier Martinez. Quand Kylie sortait avec l'acteur français, elle a souffert d'un cancer du sein. C'est lui qui l'a emmenée à Paris pour être soignée par les meilleurs spécialistes. Kylie Minogue l'a souvent publiquement remercié de son soutien dans cette épreuve. "J'étais avec Olivier à ce moment-là, racontait-elle dans Le Parisien en 2012. Le diagnostic a été terrible. Ma famille me suppliait de rentrer en Australie. Mais les médecins me parlaient de tout ce que je devais faire pour me soigner. Ma vie était en Europe, à Paris, avec Olivier et mon traitement s'est fait ici. J'ai même appris plein de termes médicaux français que j'aurais préféré ne jamais connaître."