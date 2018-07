Kylie Minogue, raide dingue de Paul Solomons... et déjà fiancée ?

Revenons à Paul Solomons. Ce n'est bien entendu pas une surprise. La chanteuse fréquenterait cet homme depuis le mois de février et publiait déjà une photo d'elle dans ses bras, façon collé-serré, le soir de son 50e anniversaire célébré à Londres fin mai. Ce qui intrigue nos confrères britanniques, le Daily Mail en tête qui publie des photos du couple se promenant dans New York, c'est le gros anneau en or qui est apparu comme par magie à l'annulaire gauche de Kylie depuis qu'elle a posté cette image de Paul et elle. Image par ailleurs prise sur un toit new-yorkais comme l'indique la légende ; la star australienne était l'invitée d'honneur de la pride LBGT+ de New York le 24 juin.