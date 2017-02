Kylie Minogue, son ex Joshua éternel infidèle : Les photos qui font scandale

Joshua Sasse n'est pas l'homme que Kylie Minogue croyait. Une semaine après l'annulation de ses fiançailles avec le jeune homme, qu'elle soupçonnait d'infidélité avec l'actrice Marta Milans, de nouvelles photos viennent de paraître sur le site du Daily Mail et risquent de lui faire l'effet d'un poignard dans le coeur.

Sur les clichés en question, qui datent de l'année dernière, on peut voir l'acteur de 29 ans en charmante compagnie. À la sortie d'un pub londonien dans lequel il s'était amusé pendant plus de trois heures, il a été surpris en train d'enlacer et d'embrasser une mystérieuse brunette, moins d'un mois après l'annonce de leurs fiançailles !

"Ils avaient l'air très heureux ensemble, ça se voyait qu'ils étaient proches et avaient de nombreux atomes crochus. Ils ont beaucoup rigolé. Si on ne savait pas que Joshua était avec Kylie, on pouvait croire qu'ils étaient en couple. La jeune femme a embrassé Joshua, et ils étaient visiblement très épris l'un de l'autre", a confié un témoin de la scène aux journalistes du Mirror.

La pauvre Kylie Minogue avait malheureusement raison de se sentir "trahie" par celui qu'elle a rencontré sur le tournage de la série Galavant, à l'été 2015. Inséparables, les deux célébrités avaient annoncé leurs fiançailles dans la foulée et préparaient leur futur mariage... jusqu'à ce que la popstar de 48 ans commence à nourrir des doutes quant à la sincérité de Joshua, trop proche à son goût d'une actrice espagnole.

Malheureusement, ce n'était pas la première fois qu'il agissait de la sorte puisque, lors de leur rencontré déjà, il était toujours marié à son ex Francesca Cini, avec qui il a eu un petit garçon de 3 ans. "Personne n'y croyait quand ils se sont mis ensemble parce que tout le monde savait qu'il était marié. Il parlait de sa femme et son fils tout le temps, il portait même son alliance sur le tournage. Sa bague a disparu quand il a officialisé son idylle avec Kylie", rapporte un informateur du Sun. Chassez le naturel, il revient au galop...

