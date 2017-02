Kylie Minogue : Trompée et humiliée, elle a "hâte de passer à autre chose"

Kylie Minogue ne va pas bien fort. Il y a deux semaines, la chanteuse de 48 ans annonçait avec beaucoup d'amertume la fin de sa relation avec l'acteur Joshua Sasse. Le couple s'était fiancé l'année dernière et projetait de se marier très bientôt. Mais c'était sans compter sur les infidélités du comédien de 29 ans, qui aurait vraisemblablement entretenu une liaison avec l'actrice espagnole Marta Milans (34 ans), rencontrée sur le tournage de la série No Tomorrow.

Sur Instagram, la star australienne avait brièvement évoqué ce nouveau chamboulement sentimental en adressant un message de remerciement à ses fans. "Merci à vous pour votre amour et votre soutien pendant ce récent chapitre de ma vie. Merci pour votre amour et votre compréhension suite à l'annonce selon laquelle Josh et moi avons décidé de prendre des chemins séparés. Nous ne nous souhaitons que le meilleur l'un pour l'autre alors que nous allons vers de nouveaux horizons", avait-elle écrit le 3 février dernier, sans toutefois en dire plus.

J'aime être amoureuse

Trois semaines plus tard, l'interprète de Can't Get You Out Of My Head a finalement accordé un entretien au journal australien Herald Sun, expliquant "pourquoi [elle] aime être amoureuse" et admettant qu'elle est déterminée à tourner la page de cette relation. "Ce n'était pas mon destin et j'ai donc hâte de passer à autre chose, enrichie par cette expérience", a-t-elle déclaré. Malgré l'échec de cette idylle, la grande soeur de Dannii Minogue affirme qu'elle se sent "chanceuse en amour", bien qu'elle n'ait pas encore trouvé "le bon". "Je n'ai pas encore eu le conte de fées jusqu'à maintenant, mais peut-être que ce n'est pas mon destin. Je connais l'amour et j'aime être amoureuse", a-t-elle ajouté.

Comme l'avait rapporté le tabloïd The Sun au début du mois, Joshua Sasse était déjà marié à une certaine Francesca Cini lorsqu'il a rencontré Kylie Minogue sur le tournage de la série Galavant en 2015. Avec son ex-compagne, il est papa d'un petit Sebastian, aujourd'hui âgé de 2 ans. "Personne sur le tournage n'y croyait lorsque Kylie et Joshua se sont mis ensemble parce que tout le monde savait qu'il était marié. Il parlait de sa femme et de son enfant tout le temps et il portait son alliance sur les plateaux", avait-on confié. Trompeur un jour, trompeur toujours ? Une chose est sûre, Kylie Minogue savait probablement à quoi s'en tenir depuis le début...