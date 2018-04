Kylie Minogue trompée : La réponse gonflée de son ex Joshua Sasse

Vendredi 6 avril 2018, Kylie Minogue publie l'album Golden. La promotion intense, de Paris à Sydney en passant par tout le Royaume-Uni, bat son plein. La star de 49 ans est régulièrement interrogée sur sa dernière rupture, avec son ex-fiancé Joshua Sasse (30 ans), après un an et un mois d'amour, en février 2017. Kylie ne cache pas qu'elle a fait une dépression nerveuse et a même promis à un journaliste australien de ne plus tomber amoureuse de ce type d'individus.

Depuis le début de la promotion de cet album, Joshua Sasse tient le mauvais rôle : celui de l'homme qui a fait souffrir Kylie Minogue, tant aimée du Royaume-Uni à son Australie natale. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il est fortement soupçonné, photos compromettantes dans la presse à scandale à l'appui, d'avoir trompé la chanteuse alors qu'il devait l'épouser. Si Kylie Minogue n'a jamais confirmé avoir été trompée, elle ne défend pas non plus son ex quand l'animateur de l'émission 60 minutes Australia lui suggère que c'était une "tête de noeud". Joshua Sasse en aurait-il assez ?

Dans un post Instagram, l'ancien premier rôle de la série Galavant s'est fendu d'un post bien mystérieux que la presse anglaise s'est empressée d'interpréter comme une réponse à Kylie Minogue. Il s'agit de la photo de cette citation (il en poste très régulièrement) : "Quoi qu'il t'arrive, sache et n'oublie jamais que CE N'EST PAS PERSONNEL." Et en légende, le jeune homme s'épanche, convoquant les forces de l'univers comme une excuse à la marche du monde et à ses actes sans aucun doute : "Rien de tout ça ne l'est [personnel]. Quand ton toit a une fuite, quand tu perds ton job ou quelqu'un dans ta vie : rien de tout ça n'est personnel. Tu fais partie de l'univers comme une vague fait partie de l'océan. Ce n'est pas personnel quand la berge est érodée ou quand un chêne tombe pendant un orage. C'est juste la nature de la vie, du reflux et du courant. N'y prête pas attention, dès le moment où tu décides d'arrêter de vouloir tout contrôler, tout te reviendra et tu réaliseras que rien de tout ça ne compte. Et alors tu pourras poursuivre ta vie sans ce poids que tu portais sur tes épaules. Laisse aller." En commentaires les fans de Kylie ne sont pas tendres avec le beau gosse...