L'amour est dans le pré 12: Mariage, bébé... Que sont devenus les agriculteurs ?

Nathalie, la productrice et vendeuse de fromages de chèvre, a eu un bébé avec Victor, rencontré dans l'émission ! C'est en avril dernier qu'elle nous a confié en exclusivité l'heureuse nouvelle. "Nous avons hésité avant de le révéler, car on souhaite protéger notre enfant. Nous ne voulons pas qu'il soit médiatisé", nous avait-elle déclaré.

De son côté, Julie avait trouvé l'amour dans les bras de Jean-Michel devant les caméras de M6. Mais le couple a connu une période difficile durant laquelle ils se sont séparés. "On s'est rencontré en mars et, en septembre, je suis tombée enceinte. J'ai fait une fausse couche. Ça a été dur pour nous, c'était un choc", avait-elle confié en exclusivité à Purepeople.com. Depuis, ils sont de nouveau ensemble et ont des projets plein la tête !

Carole a elle aussi des projets de vie avec son amoureux Steve, également rencontré dans L'amour est dans le pré. Toujours pour Purepeople.com, l'éleveuse de saint-bernard révélait être prête pour un mariage avec son compagnon. "On va se marier en Écosse dans un an, un an et demi. On fera ensuite les papiers officiels en France", avait-elle confié en avril dernier.

Jean-Marc a trouvé sa moitié en la personne de Françoise. La prétendante n'avait pas réussi à séduire Éric au cours de la saison 11 de L'amour est dans le pré et a retenté sa chance l'année suivante. Bingo, elle est tombée amoureuse de Jean-Marc et depuis, ils ne se lâchent plus. Le couple envisage peut-être même une union...