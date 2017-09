L'amour est dans le pré 2017 : Angélique et Christophe en couple ?

Lundi 18 septembre, M6 a dévoilé les premières images de bilan de L'amour est dans le pré 2017 et Angélique a fait une apparition au côté de Christophe ! La belle prétendante qui a passé son séjour chez le vigneron de 46 ans a-t-elle changé d'avis, a-t-elle tenté de se lancer dans une histoire d'amour avec lui ?

Entre le candidat et elle, le feeling est immédiatement passé, au grand dam de Sylvie. Christophe avait même dévoilé face à la caméra qu'il était en train de tomber amoureux de la mère de famille. Seulement voilà, après une soirée avec les proches de l'agriculteur, Angélique lui a confié qu'elle ne le voyait que comme un ami. Des mots qui ont profondément blessé l'homme à la carrure de rugbyman. Puis, plus rien. L'émission n'a plus montré d'images d'eux, leur histoire était terminée.

Pourtant, Angélique sera bien au côté de Christophe face à Karine Le Marchand. "Angélique, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je ne comprends rien à votre histoire", s'étonne même la présentatrice dans la bande-annonce.

Pour en savoir plus, il faudra donc attendre le 25 septembre et la diffusion du premier épisode des bilans de L'amour est dans le pré 2017. Patience !