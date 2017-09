L'amour est dans le pré 2017 – Angélique : "Je me suis autotraitée de garce"

Lundi 25 septembre, les téléspectateurs d'M6 ont eu la joie de découvrir dans le premier bilan de L'amour est dans le pré 2017 qu'Angélique et Christophe avaient renoué et qu'ils étaient aujourd'hui amoureux. Pour nos confrères de Télé Loisirs, la sublime métisse de 42 ans est revenue sur son aventure et surtout sur le montage du programme qui ne l'a pas montrée à son avantage.

Tout d'abord, la belle, qui avait fait le choix de ne pas envoyer de photo dans son courrier, a peu apprécié que cela ait "été monté comme si (elle) voulait faire le buzz". Autre moment qui l'a gênée, la séquence où Christophe pleure après qu'elle lui a annoncé qu'elle ne donnait pas suite à leur romance. Un moment qu'Angélique a eu du mal à revoir. "En découvrant les images, je me suis autotraitée de 'garce' mais ce n'est pas exactement ce que j'ai vécu", déclare-t-elle. En outre, la pétillante quadragénaire assure que Christophe a aussi craqué parce qu'il "parlait beaucoup de son père et de son grand-père".

Loin d'être en colère contre le montage, la prétendante profite à présent à fond de sa relation avec le vigneron. D'ailleurs, le Jurassien a annoncé dans le bilan qu'il était prêt à abandonner son exploitation si ça se passait bien entre eux. Affaire à suivre...