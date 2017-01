L'amour est dans le pré 2017 – Carole a frôlé la mort : Son témoignage poignant

Après avoir diffusé lundi 2 janvier les portraits de Nathalie, Julie, Romuald, Gilles, Christophe, Gérard, Vincent, M6 a dévoilé ceux de Patrice, Jean-Marc, Raphaël, Roland, Pierre-Emmanuel, Sébastien et Carole lundi 9 janvier.

Et le témoignage de l'un des agriculteurs de L'amour est dans le pré 2017 était particulièrement bouleversant. Celui de Carole (48 ans), éleveuse de chiens saint-bernards en région PACA. Après avoir confié qu'elle était mère de six enfants (âgés de 7 à 26 ans et nés de deux précédents mariages) et s'être épanchée sur sa profession, la jolie brune a révélé à Karine Le Marchand qu'elle avait été victime d'un grave accident il y a vingt ans : "J'ai eu un très grave accident de la route il y a vingt ans. Je me suis pris un camion. Je suis montée dans le tunnel, dans la lumière, là-haut. Puis je suis revenue. On m'a dit : 'Tu es trop jeune, ce n'est pas maintenant.' À mon réveil, je ne parlais plus du tout, j'étais aphasique. Je ne pouvais pas parler, lire et écrire, donc j'ai eu une orthophoniste pendant trois ans."

Une fois sa rééducation faite, Carole n'a heureusement gardé aucune séquelle de son accident. "La seule chose, c'est que je parle parfois un peu trop rapidement", a-t-elle simplement précisé. Une épreuve terrible qui lui a fait croire en la réincarnation et qui lui a surtout donné l'envie de croquer la vie à pleines dents.

Carole souhaite donc rencontrer un homme qui savoure chaque instant. Si elle n'a pas de critères physiques, elle met un point d'honneur à ce que son homme soit sincère, viril, qu'il ait une belle âme, un peu de caractère et qu'il soit âgé de 45 à 50 ans.