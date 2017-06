L'amour est dans le pré 2017 : Ce que les téléspectateurs ne verront jamais

Il y a quelques jours, M6 a organisé une conférence de presse afin de présenter la nouvelle moisson de l'émission L'amour est dans le pré, qui sera lancée le 19 juin. L'animatrice Karine Le Marchand, la productrice Virginie Matéo et trois agriculteurs, Nathalie, Sébastien et Christophe, étaient présents. Les participants n'étant pas des grands habitués des caméras, leur intimité est protégée au maximum et tout ne passe pas à l'antenne. Confidences...

"Certains ont peur de passer devant la caméra, de voir ce que l'on va faire des images, de ce qu'on va tourner sur eux. Après, c'est une question de confiance et je le leur explique dès le départ. Je leur dis qu'il n'y aura pas de piège, que s'il y a des séquences qu'ils ne veulent pas voir diffusées, on ne les diffusera pas et qu'il y a des choses qu'on ne diffusera jamais parce que j'estime que c'est non diffusable", confie Virginie Matéo qui évoque des "moments délicats avec les agriculteurs et prétendantes qu'il ne faut pas montrer".

Alors, quelles sont les séquences que les téléspectateurs ne voient pas ? Tout d'abord, tout ce qui fait référence à leur vie privée et amoureuse passée. "Souvent les prétendantes ou les agriculteurs parlent de leurs ex. C'est une chose que je ne laisse pas car ça pourrait les mettre en porte-à-faux. Ça pourrait les blesser et on n'est pas là pour blesser les gens. C'est de la bienveillance, tout simplement", continue la productrice.

La confiance entre la production et les agriculteurs est immense. "C'est pour cela que l'on arrive à se lâcher devant les caméras. Personnellement, je les ai oubliées", confirme Sébastien. L'éleveur de brebis et de vaches allaitantes en Nouvelle-Aquitaine se souvient d'ailleurs d'un moment qui a été coupé au montage : "J'ai le souvenir d'une prétendante qui me parle de chez elle, du maire qui a fait ci et ça. Elle le critique à fond... Voilà... on sait bien qu'ils ne vont pas diffuser une séquence comme ça !"