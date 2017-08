L'amour est dans le pré 2017: Fin du trio pour Nathalie, Pierre-Emmanuel in love

Lundi 7 août, M6 a dévoilé la suite des séjours à la ferme de Nathalie, Roland, Pierre-Emmanuel et Vincent, candidats de L'amour est dans le pré 2017. Pour certains, il est l'heure de dire adieu à un prétendant, pour d'autres de passer à la vitesse supérieure !

Nathalie : Entre les deux, son coeur balance

L'éleveuse de vaches et de chèvres pour le fromage de 27 ans poursuit son séjour avec Victor, Bastien et son troisième prétendant Sébastien. Nathalie les a alors, à tour de rôle, initiés à la vie de la ferme. Dès 6h30, Sébastien a accompagné la jeune femme pour la paillage de la bergerie. Et, après ce moment passé à deux, Nathalie semble déçue. En lisant la lettre du postier, elle s'attendait à quelqu'un de plus rigolo qui lui fasse "des blagounettes". Puis, Nathalie a choisi Bastien pour l'accompagner dans la livraison des fromages de chèvre faits maison. Et, dans la voiture, la jolie blonde semble bien plus à l'aise... En effet, entre révélations coquines et rires, Nathalie et Bastien semblent avoir passé un bon moment.

Nathalie a par la suite organisé une soirée avec ses proches et ses trois prétendants. L'occasion pour elle de demander l'avis de ses copines. Et le verdict est sans appel : Sébastien est loin de faire l'unanimité, contrairement à Victor et Bastien qui ont tous les deux plu aux proches de l'éleveuse.

Au petit matin, c'est au tour de Victor de travailler à la ferme. Au cours de ces quelques heures passées à deux, Nathalie confie à son prétendant qu'elle ne compte pas le laisser filer. Plus encore, ils en viennent à parler enfants... Complices, ils poursuivent leur jeu de séduction jusqu'à leur retour auprès de Bastien et Sébastien.

Nathalie prend le temps de sonder Sébastien sur son ressenti depuis son arrivée à la ferme. Conscient de ne pas correspondre à la jeune femme, il a alors décidé de partir et de laisser la place aux deux autres prétendants. De son côté, Nathalie semble perdue et ne sait qui choisir entre Victor et Bastien.

Roland : Il a déjà fait son choix

L'éleveur de vaches allaitantes et sacré blagueur de 61 ans est toujours entouré de Michèle et Christiane. Roland a alors pris l'initiative d'inviter ses deux prétendantes à la foire annuelle du boeuf fin gras au Béage. L'occasion de présenter les deux femmes à ses proches, présents eux aussi. De retour chez lui, l'agriculteur a fait une petite bourde en inversant les prénoms de ses deux prétendantes. Michèle a alors noté que ce n'était pas la première fois qu'il se trompait.

Le soir venu, elle demande à passer un peu plus de temps à deux, plutôt qu'à trois. Une requête déjà formulée quelques heures plus tôt, et que Roland remet une nouvelle fois à plus tard. De son côté, Christiane sait que Roland n'a pas le temps de les séduire, et ça lui va comme ça.

Le lendemain matin, Roland tient sa promesse et propose un rendez-vous à deux à ses prétendantes. Et c'est Michèle qui profite la première de cette opportunité. Durant cette balade, la prétendante tente de faire pencher la balance en sa faveur et pointe du doigt l'âge de sa rivale. Roland, de son côté, avoue qu'il souhaitait poursuivre l'aventure avec Christiane. Et c'est d'ailleurs au tour de cette dernière de passer un moment seule avec lui. Après une petite visite autour de chez lui, l'agriculteur a annoncé à Christiane son choix, après seulement quatre jours passés à la ferme. Ravie et surprise, elle accepte de faire du chemin avec l'éleveur de vaches allaitantes. Michèle quitte alors le domicile de Roland.

Pierre-Emmanuel : Il officialise avec Gwladys

Le céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes de 42 ans, qui n'a convié que son coup de coeur Gwladys chez lui, est aux anges. Et la jeune femme se sent déjà comme à la maison : elle lui concocte même des petits plats alsaciens. Au cours d'un repas à deux, alors que la jeune femme estimait qu'une maison sans animaux était une maison vide, Pierre-Emmanuel a saisi la perche. Ainsi, il a lancé qu'ils allaient ensemble "peut-être la remplir, cette maison", évoquant l'arrivée de bébés plutôt que d'animaux...

Le moment est venu pour les deux amants de passer une soirée au théâtre. Après la comédie, Gwladys et Pierre-Emmanuel dînent en tête à tête au restaurant. L'occasion d'évoquer leurs attentes pour leur vie future. La jeune femme, kinésithérapeute, confie être attachée à son métier. Plus encore, elle avoue ne pas être très favorable à l'idée d'emménager chez quelqu'un, elle préférerait plutôt vivre dans un endroit choisi à deux. Après ce dîner, Gwladys et Pierre-Emmanuel, toujours plus complices, échangent un nouveau baiser.

Après une soirée en amoureux, le céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes a proposé à son unique prétendante une balade en quad. En plus d'avoir découvert des paysages verdoyants, Pierre-Emmanuel et Gwladys se sont arrêtés devant une source d'eau. Tandis que l'agriculteur de 42 ans, passionné, tente d'en savoir plus sur le lieu, sa prétendante ne semble pas si intéressée. Entre deux bâillements, elle pianote sur son téléphone.

Alors que Gwladys séjourne chez Pierre-Emmanuel depuis quatre jours, le temps est venu pour elle de rencontrer les proches du céréalier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la kinésithérapeute a rapidement pris ses marques. Au point que certains plaisantent sur l'intimité du couple. Très détendue, Gwladys va même jusqu'à évoquer, amusée, une possible grossesse future. En fin de repas, ils ont alors échangé un baiser officiel devant les amis de Pierre-Emmanuel.

Vincent : Il n'en reste plus qu'une...

L'éleveur de brebis allaitantes de 45 ans et sosie d'Emmanuel Macron poursuit son aventure avec Brigitte et Karine. Et il commence sa journée dans sa bergerie seul, puisque ses deux prétendantes dorment encore. Si Brigitte s'est finalement levée au bout de quelques minutes, Karine a quant à elle eu plus de mal au réveil. Mais une fois la jeune femme descendue dans la cuisine, Vincent n'a eu d'yeux que pour elle... Et il ne s'en cache pas. En tête à tête avec Karine, l'agriculteur avoue ne pas sentir d'alchimie avec Brigitte.

Le soir venu, Vincent a convié ses deux prétendantes à une soirée spécialement organisée pour l'occasion. Ainsi, l'agriculteur présente les deux jeunes femmes à ses amis et à sa famille. Karine et Brigitte découvrent le thème de la soirée : la musique. Après avoir interprété du Johnny Hallyday, Vincent discute avec sa cousine et son propre fils. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils semblent tous les trois sous le charme de Karine... Cette dernière, visiblement ravie de la soirée, s'est alors essayée au chant.

Après la fête de la veille, Vincent s'apprête à révéler au grand jour sa préférence pour Karine. Brigitte s'en doutait déjà. Compréhensive, elle a pris la décision de partir après le déjeuner et de laisser les deux amants en tête à tête.

Pour le dernier repas de Brigitte, le fils de Vincent s'installe à table. La discussion tourne autour de la moto de ce dernier. Et le ton monte entre les deux prétendantes, qui s'accrochent... juste avant le départ de Brigitte.

Avec ces deux nouveaux épisodes des aventures des prétendant(e)s à la ferme, M6 a caracolé en tête des audiences de la soirée, attirant en cette période de vacances 3,5 millions de téléspectateurs (19,2% de part d'audience).

C'est tout pour cette semaine, à la semaine prochaine pour connaître la suite des aventures de nos agriculteurs !