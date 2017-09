L'amour est dans le pré 2017 : Françoise a "couché" avec Jean-Marc

Françoise est passée à la vitesse supérieure avec Jean-Marc (53 ans) dans L'amour est dans le pré 2017 sur M6.

Dans l'épisode diffusé lundi 18 septembre 2017, celui des week-ends en amoureux, la prétendante n'a pas caché sa déception en arrivant dans son hôtel à Porto au Portugal lorsque la direction de l'établissement lui a proposé une chambre avec deux lits simples à partager avec son agriculteur chéri ! Une configuration qui l'a beaucoup chagrinée...

En effet, comme elle l'a raconté face caméra, Françoise est entre-temps devenue très intime avec l'éleveur et viticulteur bourguignon !

"Juste après qu'il est venu chez moi, le week-end suivant, je suis allée chez lui pour trois jours. Tous les deux, on s'est rapprochés... très proches !", a-t-elle commencé avant de se faire plus loquace : "Disons que la première nuit, j'ai dormi toute seule, la seconde nuit je lui ai tendu une perche et il a compris. Du coup, j'ai mis ma nuisette et je suis venue le rejoindre. On couche ensemble quoi !"

Une séquence à retrouver ci-dessous :