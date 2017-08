L'amour est dans le pré 2017 : Gégé amoureux et coquin, Christophe anéanti...

Lundi 14 août, M6 a dévoilé la suite des aventures de Christophe, Carole, Gérard et Romuald, candidats de L'amour est dans le pré 2017, aux côtés de leurs prétendant(e)s. Cette fois encore, les rebondissements sentimentaux étaient au rendez-vous !

Christophe : La grosse désillusion...

Le vigneron de 46 ans a reçu chez lui Angélique, son grand coup de coeur, et Sylvie. Très vite, Sylvie s'est sentie ostracisée tant la complicité entre Christophe et Angélique semble évidente... Cependant, la belle veut prendre son temps. Elle ne veut pas que cette complicité ne devienne qu'un feu de paille.

Le troisième jour, Christophe demande des conseils à Angélique pour s'habiller tandis que Sylvie attend dehors, dans la rue, prête à partir vers une destination inconnue avec les deux tourtereaux de plus en plus proches. Elle est un peu énervée, elle est persuadée qu'il s'est déjà passé quelque chose entre eux. Du coup, alors qu'ils se rendent en fait à Vesoul pour une session shopping, Sylvie décide de ne pas prononcer un seul mot du voyage. Sur place, elle est toutefois très touchée lorsque le vigneron lui offre un peignoir floqué de son prénom. Elle retrouve le sourire et se remet dans le bain de la séduction.

Après leur escapade chez Romuald (voir plus bas), Christophe emmène Sylvie et Angélique à la rencontre de ses proches dans un bar où un orchestre les attend. Tout au long de la soirée, le vigneron va de table en table pour dire à sa famille à quel point il est heureux de connaître Angélique... Malheureusement, ce qu'il ne sait pas, c'est que de son côté, la jeune femme avoue face caméra qu'elle commence à se détacher peu à peu de lui. Un peu plus tard dans la nuit, elle lui dit finalement où elle en est. Un très gros coup dur.

Le lendemain matin, Christophe souhaite parler avec la belle. Celle-ci lui explique qu'elle n'a pas eu de déclic amoureux même si elle a passé quatre jours formidables en sa compagnie. Dans la foulée, Christophe confie, face caméra, les larmes aux yeux, qu'il pourra difficilement l'oublier, elle a été "un tournant" dans sa vie... Dans la foulée, il annonce à Sylvie qu'il préférait Angélique et qu'il ne se passera rien de sentimental entre eux.

Le trio décide pourtant de rester ensemble encore 24 heures.

Carole : Il faut se méfier de l'eau qui dort !

L'éleveuse de saint-bernard de 48 ans a accueilli Didier et Éric (52 ans tous les deux). Si Didier s'est montré plutôt timide depuis son arrivée, Éric brille auprès de Carole grâce à son amour des animaux et sa curiosité. Ces deux-là ont même vécu une expérience similaire en frôlant la mort... ce qui crée des liens. Pour autant, Carole ne semble toujours pas avoir de préférence concrète.

Le troisième jour, Carole décide de partir en promenade avec Éric au petit matin. Elle lui dit qu'elle a du mal à trouver quelqu'un désireux de s'installer avec elle à la montagne. Pour être en couple, il faut vraiment qu'elle soit amoureuse... De son côté, Éric ne lui répond pas vraiment quand elle lui demande s'il est capable de tout plaquer pour venir vivre avec elle.

Au moment de la promenade avec Didier, un imprévu vient bouleverser le programme. Un chihuahua a disparu, tout le monde se met à sa recherche. Il était en fait dans la voiture ! Lors de la promenade avec Didier – qui a enfin lieu –, Carole arrive heureusement à faire parler son invité, qui se verrait bien vivre ici, ouvrir un atelier de menuisier... Il assume de ne pas être très bavard et de se dévoiler petit à petit.

Le soir venu, Carole reçoit sa famille... ce qui fait beaucoup de monde pour le timide Didier. Quand Éric parvient à faire rire tout le monde, Didier tente de sauver les meubles lorsqu'il doit affronter les questions personnelles des proches. En fin de soirée, l'éleveuse confie aux siens qu'elle n'est toujours pas amoureuse de l'un ou l'autre de ses prétendants.

Le lendemain, après une journée où elle a eu l'impression d'avoir affaire à deux amis, Carole a décidé d'aller au restaurant avec Éric et Didier. Pour une fois, Didier sort les griffes face à son rival et fait rire l'éleveuse à de nombreuses reprises, notamment en parlant de son complexe à propos de sa taille. Carole aurait-elle enfin été séduite ? On dirait bien... elle enlève même ses chaussures dans la rue pour paraître moins grande.

Gérard : La love story continue...

L'éleveur de vaches et de brebis de 52 ans, célibataire depuis toujours, a invité son coup de coeur Anne-Marie et la Suissesse Iris à passer quelques jours chez lui. Iris est dès le départ mise de côté. Elle n'aime pas la boue et préfère rester à la maison plutôt que de s'occuper de la ferme. Un mauvais point pour elle... Tout s'est ensuite précipité quand Anne-Marie et Gégé ont échangé un baiser lors d'une virée shopping... Iris a annoncé son intention de partir et Anne-Marie a déclaré face caméra qu'elle aimait son Gégé.

Le troisième jour, Iris s'apprête à partir, et Anne-Marie a bien du mal à se réveiller. Elle a hâte de faire du quad avec Gégé... Après le petit déjeuner, la Suissesse Iris quitte les amoureux sans regret. Lors de leur promenade en quad, accompagnés du chien Oscar, Gégé montre ses talents d'éleveur en dirigeant son troupeau vers un nouveau champ... puis propose à son invitée de conduire à son tour. Coquin, il n'hésite pas à se cramponner aux seins de la conductrice !

Pour le goûter, Gérard veut faire plaisir à Anne-Marie en lui proposant d'aller voir des chevaux, sa passion depuis sa plus tendre enfance. Sur place, la prétendante a des étoiles plein les yeux, Gérard a vu juste. Il se dit que pour la rendre heureuse, il faudrait qu'il lui achète un cheval ou deux. Le lendemain, quand il présente Anne-Marie à ses amis et voisins, la prétendante remporte un certain succès. Gégé est beaucoup plus ouvert depuis qu'il est amoureux.

Romuald : Tensions avec une prétendante...

L'éleveur de poules bio de 43 ans a invité Emmanuelle (34 ans) et Aurélia (38 ans) chez lui. Et la première a de la chance puisque sa rivale, retenue par son travail, n'est arrivée que vingt-quatre heures après elle. De quoi prendre une belle avance ! Cependant, le charme d'Aurélie a vite opéré, même avec une journée de retard.

Le troisième jour de l'aventure, Romuald emmène ses prétendantes au marché pour vendre leurs oeufs. Aurélia se montre très à l'aise dans le rôle de vendeuse mais remarque que Romuald a du mal à gérer le fait d'avoir deux prétendantes, elle le trouve stressé. "Je suis désolée d'être venue", plaisante Aurélia. Au fil des heures, l'éleveur devient plus "cool"...

Romuald et Christophe : La réunion !

Plus tard dans la journée, Romuald reçoit des invités surprises : Christophe et ses prétendantes Sylvie et Angélique ! L'éleveur et le vigneron ont bien sympathisé sur le tournage de L'amour est dans le pré. Lors de leur "réunion", Aurélia fait passer un message à Romuald, il doit moins se mettre la pression sur les activités, même si elle ne reste que 48 heures.

Lors du débrief entre hommes, Romuald dit à Christophe à quel point il a bien choisi ses prétendantes... surtout Angélique. Christophe est ravi, il avoue qu'elle est son rayon de soleil. "J'ai l'impression que ma vie change avec elle, je vis les plus beaux jours de ma vie je crois", lâche-t-il. C'est dit, il est amoureux.

Du côté des filles, Sylvie fait savoir à Emmanuelle et Aurélia qu'elle se sent parfois de trop chez Christophe. Angélique lui demande d'arrêter de se faire des films, il n'y a pour l'instant rien entre elle et leur hôte.

Une fois les invités partis, Aurélia fait savoir à Romuald qu'elle trouve qu'ils ne font pas assez d'activités à deux vu le peu de temps qu'elle passe avec lui, une altercation éclate entre eux. "Si c'est pour me traiter comme ça, c'est pas la peine", lâche la blonde. Elle réalise que le fait de ne rester que deux jours quand Emmanuelle est là pour quatre jours pourrait lui être très défavorable. Heureusement, la visite d'un immense poulailler vide leur permettra de passer l'éponge sur ces petites frictions...

De retour à la maison, Romuald et Aurélie retrouvent Emmanuelle qui a préparé un boeuf bourguignon pour neuf personnes... En effet, ce soir, ils reçoivent des proches de l'éleveur ! Emmanuelle met la robe de son speed dating pour mettre toutes les chances de son côté. Au moment du repas, la maman de Romuald apprécie les plats de sa potentielle belle-fille... et ses propos sur l'amour. Pour elle, Romuald doit choisir Emmanuelle.

Le lendemain matin, quelques heures avant le départ d'Aurélia, Romuald avoue à cette dernière que leur dispute l'a beaucoup refroidi et qu'il a développé une préférence pour Emmanuelle, plus douce. Aurélia quitte l'éleveur.

Une fois seuls, Romuald emmène Emmanuelle dans les bois et lui avoue à quel point il l'apprécie. La jeune femme l'invite à venir passer quelques jours chez elle en Alsace où il pourra rencontrer sa fille.

C'est tout pour cette semaine, à la semaine prochaine pour connaître la suite des aventures de nos agriculteurs !