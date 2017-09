L'amour est dans le pré 2017 : Gwladys enceinte de Pierre-Emmanuel ?

Lundi 25 septembre, M6 a dévoilé la première partie des bilans de L'amour est dans le pré 2017. Si les téléspectateurs ont eu la surprise d'apprendre qu'Angélique et Christophe étaient finalement en couple, d'autres ont peut-être été étonnés en découvrant une image de Gwladys, la prétendante de Pierre-Emmanuel. L'Alsacienne y est apparue avec un ventre qui semblait quelque peu arrondi...

Très peu présente dans l'épisode d'hier, Gwladys n'a été vue que sur deux ou trois plans. Dont un assez évocateur. Assise sur un canapé où elle raconte une anecdote sur son premier baiser avec l'agriculteur, la jeune femme a les mains posées sur ce qui pourrait être un début de baby bump !

Une bonne nouvelle qui ne serait pas si étonnante puisque quelques semaines plus tôt, le couple, alors en voyage en Belgique, parlait déjà bébé ! Alors, enceinte ou juste ballonnée ? À moins qu'il s'agisse d'un faux pli de sa robe ? Il faudra attendre le 2 octobre et la deuxième partie des bilans pour en savoir plus. M6 a en effet choisi de très peu montrer Gwladys et de diffuser son interview le plus tard possible... Patience !