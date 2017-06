L'amour est dans le pré 2017 : Larmes, coups de foudre et un abandon !

Lundi 19 juin, L'amour est dans le pré a fait son grand retour sur M6 avec une nouvelle et 12e moisson. Après avoir découvert les portraits de Romuald, Nathalie, Gilles, Christophe, Patrice, Julie, Vincent, Carole, Roland, Jean-Marc, Sébastien, "Gégé", Raphaël et Pierre-Emmanuel, il est temps d'assister à la très attendue étape de l'ouverture du courrier.

Confidences avant le courrier

Arrivés auprès de Karine Le Marchand en région parisienne, les agriculteurs font part de leurs impression après la diffusion de leur portrait. Presque tous ont reçu du courrier directement chez eux. Parmi ces lettres, Sébastien est même tombé sur la missive d'une femme, Laeticia, qu'il a connue lorsqu'ils étaient enfants !

De son côté, Patrice a carrément reçu chez lui la visite d'une mère accompagnée de sa fille. Au départ, Romuald a pour sa part mal vécu sa notoriété nouvelle. Outre le courrier, des femmes n'ont pas hésité à se balader sur ses terres et une personne a même fait un graffiti sur son bâtiment.

Après les confidences, la lecture ! Au terme de la journée, les agriculteurs ne pourront retenir, au maximum, que dix prétendant(e)s pour le speed dating.

Larmes et coup de foudre

Gérard (52 ans), éleveur de vaches et de brebis, a été très, très ému par la lettre d'Évelyne (45 ans). La quadragénaire, qui figure parmi ses favorites, l'a touché en plein coeur en évoquant ses qualités humaines.

Mais son coup de coeur est sans conteste Anne-Marie. Une prétendante qui en évoquant avec poésie sa "voix pleine de pureté, de sensibilité et de douceur" a fini par faire pleurer Gégé mais aussi Karine Le Marchand !

Christophe, le vigneron de 46 ans qui a passé dix-huit ans en couple, s'est pris de passion pour une lettre, dans laquelle ne figure aucune photo. La personne qui lui a écrit s'appelle Angélique et l'agriculteur avoue qu'il lui a fallu presque une heure pour se remettre de cette missive. "J'ai du mal... Depuis que j'ai lu cette lettre, j'ai le coeur qui s'emballe. C'est difficile d'en parler. Un courrier comme ça, ça me donne envie de vivre à fond", déclare-t-il.

Raphaël aussi a un sacré coup de coeur. Le pêcheur de 44 ans est tombé sous le charme de Camille (36 ans) qui partage sa passion pour l'ornithologie. Elle est d'ailleurs guide dans un parc dédié aux oiseaux.

Sébastien (40 ans) est très ému. Le beau gosse qui manque de confiance en lui n'en revient pas d'avoir reçu autant de courrier. L'éleveur de brebis et de vaches allaitantes a notamment reçu la lettre de la fameuse Laeticia qu'il connaît depuis la primaire. D'autres femmes lui ont tapé dans l'oeil : une jolie brune de 30 ans, une autre de 28 ans, Noura. Des prétendantes que Sébastien trouve trop belles pour lui !

Françoise, ex-prétendante, est de retour

Jean-Marc (52 ans), viticulteur et éleveur de vaches allaitantes, a reçu quatre lettres. Et son coup de coeur bat pour Rositta. Une femme attentionnée et douce. Françoise aussi a retenu son attention et ce n'est pas n'importe quelle Françoise. Il s'agit de la prétendante malheureuse d'Éric durant la saison précédente. À la fin de la journée, Jean-Marc décide de rencontrer toutes les femmes qui lui ont écrit.

Roland (60 ans), éleveur de vaches allaitantes et sacré blagueur, a également reçu quatre courriers. Deux lettres ont particulièrement attiré son attention, celle de Michèle et celle de Françoise – encore une Françoise.

Pierre-Emmanuel (43 ans), céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes, découvre de son côté une lettre écrite par une amie qu'il a connue en première au lycée. Il retient également le courrier de Gladys, une belle kinésithérapeute qui lui avait déjà écrit chez lui, ainsi que la missive de Laura. En gros, cinq femmes le font vibrer.

Patrice (52 ans), éleveur de vaches, a reçu huit lettres et retient particulièrement celle de Marie, une mère de deux enfants très sportive. Vincent (45 ans), père de deux enfants, et éleveur de brebis allaitantes, a pour sa part eu un coup de coeur pour quatre femmes, dont Karine, Sarah et Joséphine.

L'autre farceur de la saison, Romuald (42 ans), éleveur de poules bio pour la vente des oeufs, a reçu pas moins de 54 lettres. Après lecture, il a trois coups de coeur. La belle bouche d'Ingrid (41 ans) l'a bouleversé. Charlotte, qui lui rappelle sa première compagne, Emmanuelle (35 ans) et Anne-Lise, font aussi partie de ses coups de coeur.

De petites déceptions

Julie (33 ans), qui a reçu 21 courriers et deux peluches, a craqué pour les mots de Laurent et d'Olivier. Au final, la jeune femme qui travaille dans le milieu des chevaux, ne retient pas dix candidats mais six. Elle se dit déçue par son courrier car elle n'a pas ressenti de frissons. Elle mise tout sur le speed dating.

Carole (48 ans), éleveuse de chiens saint-bernard, n'a pas vraiment eu de coup de coeur non plus mais elle "aime bien" Éric, un militaire, et David, un ex-menuisier, qui vit dans un camping-car, dans un endroit reculé.

Nathalie (27 ans), éleveuse de vaches et de chèvres pour le fromage, a reçu 86 lettres ! Après une matinée de déceptions, la jeune femme semble enfin trouver son bonheur lorsqu'elle découvre une lettre de huit pages, rédigée à la main. Puis, elle craque finalement pour Sébastien. Au final, elle a bien du mal à choisir seulement dix prétendants.

Un agriculteur contraint d'abandonner

Gilles (57 ans), père de trois enfants, céréalier et éleveur de taurillons, a eu un coup de coeur pour Nathalie. Il y a aussi Caroline, Rebecca... Si beaucoup de femmes lui plaisent, il n'a ressenti aucun coup de coeur et espère que cela évoluera lors du speed dating.

Mais, comme on l'apprend à la fin du programme, pour des raisons personnelles, il a dû renoncer à sa participation au programme.