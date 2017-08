L'amour est dans le pré 2017 : Nathalie amoureuse, Pierre-Emmanuel en larmes

Lundi 28 août 2017, M6 diffusait deux nouveaux épisodes de L'amour est dans le pré 2017. Romuald, Nathalie, Gérard et Pierre-Emmanuel ont choisi avec qui ils souhaitaient poursuivre leur aventure. Certains sont même, à leur tour, allés chez leur moitié.

Nathalie craque

L'éleveuse de vaches et de chèvres pour le fromage de 27 ans qui avait trois prétendants a déjà éconduit Sébastien. Dans ce nouvel épisode, elle annonce à Bastien sa préférence pour Victor, le rugbyman aux délicates attentions. Une nouvelle accompagnée d'une demande surprenante : Bastien ne doit rien révéler à son rival afin que celui-ci ne pense pas que tout est déjà acquis. Autrement dit, le prétendant doit s'efforcer de cacher sa déception. Une demande qu'il ne peut satisfaire, la douleur est trop grande. Afin de respecter la promesse qu'il a faite à Nathalie, Bastien justifie donc son départ de la ferme en déclarant à Victor qu'il est mal à l'aise face à sa complicité avec la jolie blonde.

Seul avec elle et ignorant qu'il est son favori, le sportif continue de tout faire pour séduire la bergère. Le lendemain, le duo qui ne vit qu'à une trentaine de kilomètres l'un de l'autre se sépare... pour se retrouver quelques jours plus tard chez Victor. Après une balade dans les bois, le jeune homme a organisé une soirée avec sa famille et ses amis. Nathalie fait l'unanimité. Victor finit par déclarer sa flamme à Nathalie qui de son côté "fond" pour l'élagueur. Entre eux, la romance semble sérieuse.

Pierre-Emmanuel très ému

Le céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes de 42 ans continue de vivre le parfait amour avec Gwladys. Le couple, qui a déjà échangé plusieurs baisers et peut-être aussi des moments plus intimes, donne l'impression de se connaître depuis toujours. Subjugué d'avoir trouvé sa perle rare, Pierre-Emmanuel fond en larmes lorsque l'Alsacienne relit à haute voix la lettre qu'elle lui avait envoyée avant l'étape du speed dating. Le bonheur est vraiment dans le pré de Pierre-Emmanuel !

Romuald se lâche

Depuis le départ d'Aurélia, l'éleveur de poules bio de 42 ans et Emmanuelle se rapprochent. C'est elle qui prend les choses en main en complimentant justement celles du quadragénaire et en faisant quelques allusions coquines.

Les deux complices poursuivent ensuite l'aventure chez Emmanuelle la brune. Lors d'une sortie en bateau, ils se donnent enfin la main et échangent des gestes tendres. Entre eux ça va lentement mais (peut-être) sûrement. Après cette sortie, Romuald rencontre les proches de sa belle et se lance dans une imitation (pas très bonne) de François Hollande. Loin d'être timide, lors de la soirée il tombe même la chemise afin de dévoiler son tatouage (un oiseau) sur les cotes. Enfin, l'éleveur ose embrasser Emmanuelle en public. À l'issue de ce week-end, Romuald est certain que sa belle "lui correspond". Une bonne nouvelle.

Gérard amoureux

L'éleveur de vaches et de brebis de 52 ans et Anne-Marie sont toujours sur leur petit nuage et elle se voit déjà rester chez lui. Il faut dire que la jeune femme est très à l'aise chez Gégé et fait l'unanimité auprès des proches du candidat. Après un dîner avec la famille et les amis de son amoureux, Anne-marie n'a plus aucun doute concernant ses sentiments : "Pour moi, c'est une évidence, ma vie elle est là."

Quelques jours plus tard, Gérard découvre le monde d'Anne-Marie en lui rendant visite chez elle : dans un camion. À cette occasion, il fait la connaissance du frère de sa bien-aimée. Et les deux hommes ne sont d'accord sur rien en ce qui concerne la façon de s'occuper de la terre. Des différences qui, on l'espère, n'entacheront pas les rapports entre les amoureux.

La rencontre avec Denise, la maman d'Anne-Marie, se passe mieux même si elle dit ouvertement que cela lui fait de la peine d'imaginer sa fille vivant à 470 kilomètres d'elle.