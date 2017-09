L'amour est dans le pré 2017 : Nathalie craque, Raphaël et Marie-Laure coquins

Lundi 18 septembre 2017, M6 diffusait deux nouveaux épisodes de L'amour est dans le pré 2017. Cette fois-ci, c'est la suite des aventures de Patrice, Raphaël, Jean-Marc, Gégé, Pierre-Emmanuel, Sébastien, Julie et Carole qui ont été racontées par Karine Le Marchand... et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est passé des choses !

Gégé et Anne-Marie en Écosse

Gégé prend l'avion pour la première fois, il a l'air très tendu, ce qui amuse beaucoup Anne-Marie. Sur place, dans leur manoir victorien proche du Loch Ness, Gérard est stupéfait par la beauté des lieux... c'est le grand luxe !

Au détour d'une balade non loin de leur hôtel, Anne-Marie dit être heureuse avec Gégé et ce dernier confirme ses sentiments pour la brune qui s'est d'ores et déjà installée chez lui. C'est dans ce climat serein que les tourtereaux prennent un petit avion de tourisme pour survoler le Loch Ness à la recherche du monstre légendaire ! Bien que la vue soit sublime, l'agriculture ne peut s'empêcher de faire une petite sieste. Deux vols dans la même journée, c'est un peu trop pour lui.

Le lendemain, Gégé n'est pas au top, il n'aime pas du tout la nourriture anglaise. Le petit déjeuner ne le comble pas vraiment. Du côté des activités, fini la voltige, le couple retourne sur le Loch Ness mais cette fois-ci en bateau. Ces deux-là ne semblent pas près de se lâcher.

Patrice et Nathalie à Saint-Émilion

Pendant le voyage en avion, Nathalie n'est pas du tout rassurée. Patrice fait de son mieux pour la calmer... alors que lui non plus n'avait jamais pris l'avion. Leur petit séjour en chambre d'hôte à Saint-Émilion tombe au bon moment puisque Patrice ne cache pas qu'il lui manque encore un petit quelque chose pour être véritablement amoureux.

Nathalie ne désespère pas de provoquer une petite étincelle chez lui. Afin d'y parvenir, elle se lance dans une session massage afin de créer une atmosphère plus sensuelle. Cependant, même le bain à remous et le champagne qui ont suivi l'activité ne semblent pas créer de connexion particulière dans le "couple".

Le deuxième jour, malgré les visites en ville, les beaux paysages découverts... Patrice n'est toujours pas enclin à s'ouvrir. Nathalie garde le moral, mais pour combien de temps ?

Pendant une promenade en touc-touc, Patrice avoue maladroitement à Nathalie qu'il n'a pas avancé sentimentalement durant ce séjour mais qu'il a passé d'agréables moments. Il lui dit qu'elle est quelqu'un de formidable malgré tout, ce qui l'émeut beaucoup. "J'ai pas de coup de coeur pour elle. (...) J'espère faire ma vie avec une autre personne", assume-t-il face caméra. Dans la foulée, Nathalie confie souhaiter tout le bonheur du monde à Patrice... avant d'éclater en sanglots. Une séquence très émouvante.

Pierre-Emmanuel et Gwladys à Bruxelles

Direction Bruxelles pour les tourtereaux ! Après une petite semaine loin l'un de l'autre, Pierre-Emmanuel et Gwladys ne cachent pas leur bonheur de se retrouver. Dès le voyage en train, l'éleveur enchaîne les blagues pour le plus grand bonheur de sa belle.

Une fois à l'hôtel dans le centre de la ville, le couple est époustouflé par leur suite. Ils ont même un jacuzzi ! Avant d'en profiter, nos deux amoureux partent à la découverte de Bruxelles, en commençant par le fameux Manneken-Pis. Pierre-Emmanuel est subjugué par la beauté des lieux.

Le lendemain, Gwladys dit avoir besoin d'un petit déjeuner salé assez copieux pour se remettre de son "sport du dimanche matin"... Pierre-Emmanuel est amusé par cette sortie coquine de sa belle. Après avoir bien mangé, les amoureux repartent découvrir la ville. Le soir-même, ils vont voir un spectacle comique et les rires sont au rendez-vous.

"Pierre-Emmanuel est un cadeau de la vie", lance Gwladys après cette soirée.

Jean-Marc et Françoise à Porto

Sous le soleil du Portugal, Françoise est déçue de découvrir que leur hôtel leur a proposé une chambre avec deux lits séparés. Elle l'affirme, ça ne peut pas se passer comme dans la mesure où ils "couchent ensemble" désormais !

Première activité de couple, une sortie dans une sublime voiture de collection dans les rues de la ville. Françoise pense être dans un rêve et elle a peur de se réveiller. "Je t'aime", lâche-t-elle à Jean-Marc qui n'est pas en reste.

Le lendemain, les tourtereaux visitent des vignes de la vallée du Douro... Enfin, après avoir réussi à se servir du GPS de leur voiture, ce qui n'a pas été chose aisée. À l'aise dans ce cadre verdoyant, Françoise annonce qu'elle va vivre avec Jean-Marc dès le mois d'août.

Sébastien et Émilie à l'île de Ré

Le couple a de quoi passer un joli séjour : l'hôtel est pourvu d'une piscine et possède des chambres bénéficiant de tout le confort nécessaire ! Voire plus ! C'est un véritable appartement dont ils vont pouvoir jouir. Première activité de couple après la découverte de l'établissement : le paddle ! Les rires et la complicité sont au rendez-vous...

Un peu plus tard, à table, Émilie révèle à son homme qu'elle a toujours des sensations quand elle le regarde... Une sortie qui fait très plaisir au principal intéressé.

Le lendemain, après un petit déjeuner dans la chambre, le couple se lance dans une promenade en tandem avant de marcher au bord de l'eau. "Je t'aime tellement !", lâche Émilie. "Le mariage, on en parle, c'est un projet. Si ça continue sur la même lancée, j'aimerais être sa femme, bien sûr", ajoute-t-elle.

Julie et Jean-Michel, week-end à Rome

La cavalière assume de ne pas avoir de sentiments amoureux pour Jean-Michel, mais beaucoup de tendresse. Pour autant, elle a accepté de tenter le week-end à deux chez nos voisins italiens après deux semaines sans avoir vu son Jean-Mi.

Elle avoue tout de même que la dernière fois qu'ils se sont vus, l'heure était au rapprochement après que son prétendant lui a mis une petite pression... Elle s'est rendu compte qu'elle ne voulait pas le perdre.

Sur place, le couple est ébloui par la beauté de Rome... notamment le Colisée qui retient toute leur attention. Julie passe également par la fontaine de Trévise afin de faire un voeu. Un peu plus tard à l'hôtel, Julie dit à Jean-Michel qu'elle l'aime.

Le lendemain, Julie est de bonne humeur au réveil, elle a très bien dormi et elle est très bien en compagnie de Jean-Michel. C'est un sentiment partagé. Jean-Michel aimerait s'installer en Normandie. Après ces confidences, il est temps de monter à cheval, leur passion commune.

Carole et Didier aux Pays-Bas

À La Haye, Didier continue de faire rire Carole qui est de plus en plus éprise de celui qui était pourtant si timide au début de l'aventure. Après avoir découvert sa grande suite, le couple a décidé de découvrir la ville via une croisière sur ses canaux. Une activité incontournable en Hollande ! Carole ne cesse de rire à la moindre blague de son prétendant... quand elle ne l'embrasse pas avec passion. Bref, tout baigne !

Un peu plus tard, au restaurant, Carole subit un dîner très très pimenté. Durant le repas, Didier pense déjà à l'après-repas et révèle qu'il aimerait bien aller se coucher.

Le lendemain, le couple se rend en bord de mer où est installée une grande roue. Un point de vue unique sur la ville ! Une mise en bouche romantique avant un déjeuner en tête à tête où ils ont évoqué leur vie à deux, entourés des enfants de l'éleveuse montagnarde. Celle-ci fait une déclaration à l'homme qui partage désormais sa vie, elle le trouve parfait, elle ne voit pas où est "la faille" dans ce "conte de fées" !

Raphaël et Marie-Laure en Slovénie

C'est toujours l'amour entre les deux tourtereaux ! Dans les rues de la capitale slovène Ljubljana, ils ne cessent de s'embrasser, quitte à ne pas trop faire attention au monde qui les entoure. À l'occasion d'un apéritif avec vue sur la ville, Raphaël et Marie-Laure font le point sur leur relation. Ils sont heureux de voir combien leur vie a changé !

Plus tard, dans un restaurant de poissons, l'heure est aux nombreux sous-entendus coquins... En effet, "les parties molles" de certains mets inspirent le pêcheur qui enchaîne les allusions. "Tu serais pas un peu en manque, mon coeur ?", demande aussitôt Marie-Laure, amusée. Quelques minutes plus tard, le couple part se coucher... Ambiance caliente !

Le lendemain, le couple visite des grottes sur un petit train. Et là encore, face au stalactites, le couple enchaîne les sous-entendus coquins en évoquant les formations rocheuses... Un peu plus tard, Marie-Laure annonce à Raphaël qu'elle aimerait lui présenter ses filles. Il est ravi.

Les aventures de nos agriculteurs sont à suivre dans un prochain épisode !